Brooks bo častnega oskarja za življenjsko delo prejel več kot pol stoletja po tem, ko je odnesel zlati kipec za najboljši scenarij za film Producenta, je v ponedeljkovem sporočilu za javnost zapisala Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti. Brooks - igralec, komik, režiser, producent in pisec besedil - je v filmu Producenta (1967), ki ga je tudi režiral, "nepozabno obračunal z Adolfom Hitlerjem, v filmu Vroča sedla razkrinkal rasni fanatizem, v filmu Mladi Frankenstein pa se ponorčeval iz grozljivk", so spomnili pri akademiji.

Je eden redkih posameznikov v svetu zabavne industrije, ki je v svoji karieri, ki traja že osem desetletij, prejel vse vidnejše nagrade na tem področju: oskarja, emmyja, tonyja in grammyja. Brooks bo zlati kipec prejel na slovesnosti v Los Angelesu, ki bo 18. novembra, skupaj z drugimi lavreati. Častnega oskarja letos prejme tudi dvakratna nominiranka za zlati kipec Angela Bassett, ki se letos za nagrado poteguje za vlogo v filmu Črni panter: Wakanda za vedno. To je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP prvič, da so nominirali igralko v Marvelovem filmu.

"Angela Bassett je v svoji večdesetletni karieri vedno ustvarjala izjemne vloge ter postavljala nove standarde v igralstvu," je zapisala predsednica Akademije filmskih umetnosti in znanosti Janet Yang. Častne oskarje od leta 2009 podeljujejo na ločeni slovesnosti, da bi razbremenili natrpan urnik glavne prireditve. Lani je bil med prejemniki tudi Michael J. Fox, ki so ga nagradili za humanitarno delo, in sicer v boju proti Parkinsonovi bolezni.

Nagrada za humanitarno delo gre letos Michelle Satter, predstavnici Sundance inštituta za umetniške programe, ki spodbuja mlade filmske ustvarjalce, zlasti iz manj zastopanih skupnosti. Četrtega častnega oskarja letos prejme montažerka Carol Littleton, ki se je med drugim podpisala pod montažo znamenitega znanstvenofantastičnega filma E.T. iz leta 1982 v režiji Stevena Spielberga.