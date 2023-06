V njegovi igri je bilo veliko nihanj, zapravljal je zanesljive prednosti, a najbolj pomembno je, da se je v ključnih trenutkih znal zbrati, tako da je v končnicah nizov vendarle zlomil tekmeca.

»Vedno pravim, da so prve tekme najtežje. Danes pa je bil še posebej zahteven dvoboj, saj sem igral proti tekmecu, s katerim se dobro poznava. Tudi on igra v nemški ligi, tako da sva v zadnjem času odigrala veliko dvobojev. Zadnja dva sem dobil šele po sedmem nizu, tako da sem nekaj takega pričakoval. Led sem prebil, zdaj pa naprej,« je po dvoboju dejal Hrastničan, ki je prvi niz izgubil, v drugem pa že zaostajal s 4:9 in 6:10, a nato dobil šest točk zapovrstjo in izenačil.

»Mislim, da je bil to ključni moment dvoboja. Če bi Ionescu povedel z 2:0, bi bil lahko dvoboj že končan, a mi je uspel preobrat. Tudi naslednji nizi so bili izenačeni, končnice pa so v večini vendarle pripadle meni,« je dejal evropski podprvak, ki je za evropske igre izredno motiviran.

»Ta turnir je močnejši kot evropsko prvenstvo in povsem enako pomemben, če ne še bolj. Za olimpijskimi igrami je to zame drugi najpomembnejši turnir. Očitno pa tudi za druge, saj so tu res vsi najboljši Evropejci,« meni trenutno tretji najboljši Evropejec na lestvici mednarodne zveze.

Njegov naslednji tekmec bo Avstrijec Robert Gardos, tudi že dobitnik kolajne na evropskih prvenstvih. »Tukaj lahkih tekmecev ne bo. Tudi Avstrijec je močan, pokazati bom moral odlično igro, če ga želim premagati. Doslej sva se pomerila le enkrat, in sicer na ekipnem evropskem prvenstvu na Portugalskem, ko smo s Slovenijo osvojili bronasto medaljo,« Jorgić ne pričakuje lahkega v dvoboju osmine finala.

V njej pa ne bo edine slovenske predstavnice na glavnem turnirju Ane Tofant. Ta je bila v dvoboju z Romunko Bernadette Szocs brez moči, izgubila je z 0:4, prav v nobenem nizu pa ni imela priložnosti, da bi osvojila časten niz.

Katarina Stražar je izpadla že v kvalifikacijah, Deni Kožul pa se bo v prvem krogu glavnega turnirja ob 18. uri meril s Hrvatom Andrejem Gačino.