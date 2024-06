Kepler Laveran de Lima Ferreira je ime, ki v svetu nogometa ne pomeni veliko. Ko pa ga prevedemo v Pepe, je zgodba povsem drugačna. Brazilec, ki se je odločil, da bo igral za Portugalsko, je najstarejši nogometaš na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Je edini, ki je že dopolnil 40 let. Zanimivo je, da ima Portugalska dva najstarejša nogometaša, saj je slabi dve leti mlajši Cristiano Ronaldo, ki je s 15 milijoni evrov tržne vrednosti po transfermarktu vreden skoraj toliko kot preostalih devet nogometašev najstarejše deseterice. Med njimi so številni zvezdniki, na čelu s Hrvatom Luko Modrićem, Nemcem Manuelom Neuerjem in Francozom Olivierjem Giroudom.

Hiter preboj do Reala Madrida

Pepe je odraščal v Braziliji, njegov prvi klub pa je bil Corinthians Alagoano. Pri 18 letih je podpisal za Maritimo iz Madeire, kjer se je rodil Cristiano Ronaldo, s katerim je bila njegova nogometna pot močno prepletena. Na Madeiri je sprva igral za drugo ekipo, v sezoni 2002/03 pa si je priboril mesto v prvi postavi, kjer je igral na številnih igralnih položajih. Pod vodstvom Ukrajinca Anatolija Bišovca je največ časa preživel v vlogi obrambnega vezista. Kmalu je prerasel okolje Madeire in se maja 2004 preselil na celino. Tudi pri Portu je pod vodstvom Španca Victorja Fernandeza začel na rezervni klopi. Ko je klub prevzel Co Adriaanse, je Nizozemec kmalu prepoznal Pepejev potencial, njegova taktika pa je bila izrazito napadalna, kar je mlademu nogometašu zelo ustrezalo. Porto je pod vodstvom Nizozemca osvojil dva zaporedna naslova portugalskega prvaka.

Leta 2007 je Pepe za 30 milijonov evrov prestopil k madridskemu Realu, s katerim je osvojil številne lovorike, med katerimi je lahko najbolj ponosen na tri naslove evropskega klubskega prvaka. Uveljavil se je kot osrednji branilec, vselej pa je bil nevaren tudi v kazenskih prostorih tekmecev ob prekinitvah. Za kraljevi klub, kjer je blestel s Cristianom Ronaldom, je v desetih letih odigral 229 tekem, bil trikrat španski prvak, dvakrat pa je dvignil tudi pokal kot zmagovalec kraljevega pokala. Reprezentančni vrhunec je doživel pred osmimi leti v Parizu, kjer je s Portugalsko postal evropski prvak.

Starostni mejniki na vseh ravneh

Pepeja je vselej »krasil« tudi dolg jezik. Večkrat je na glas povedal svoje mnenje sodnikom, bodisi na igrišču ali garderobi, se kdaj tudi stepel, po mnenju mnogih pa se je preveč valjal po zelenici. Zato je bil večkrat kaznovan z več tekmami prepovedi igranja, kar ga je tudi precej stalo. Po uspešnih letih pri Realu iz Madrida se je Pepe julija 2017 preselil v Turčijo, kjer je leto in pol igral za Bešiktaš. Na začetku leta 2018 se je vrnil k Portu, kjer igra še danes in ima na igrišču vlogo kapetana. V minuli sezoni je oktobra lani pri 40 letih in 241 dnevih postal najstarejši nogometaš, ki je stopil na zelenico evropske lige, potem ko je bil starejši od nekdanjega vrhunskega italijanskega nogometaša Alessandra Costacurte.

Podobno kot za Cristiana Ronalda je reprezentančni dres za Pepeja sveti. Predlani je na svetovnem prvenstvu v osmini finala proti Švici zabil gol ter pri 39 letih in 283 dneh postal najstarejši nogometaš, ki je dosegel zadetek v izločilnih dvobojih. Skupno je postal drugi najstarejši za Kameruncem Rogerjem Millajem, ki je leta 1994 zabil gol Rusiji pri 42 letih in 39 dneh starosti. Te dni na evropskem prvenstvu v Nemčiji Pepe postavlja nove mejnike.