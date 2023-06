»Zaščitni znak naših šolskih počitnic so profesionalni športni pedagogi in animatorji ter premišljeno izpiljene aktivnosti. Pri naših počitnicah nič ni naključnega. Seveda gre za varstvo otrok, ampak ne le za to. Zasnovali smo strokovni program, ki kar najbolje vpliva na pozitiven razvoj vseh psiholoških in gibalnih komponent,« pravijo v društvu GIB, enem najstarejših športnih društev v Sloveniji, ki deluje že 121 let. Otrokom je na voljo sedem specializiranih dvoran v velikosti 5000 m2 pokritih površin, kjer spoznavajo in preizkušajo različne športne discipline, v okviru šolskih počitnic izkoristijo tudi 1500 m2 zunanjih športnih površin, kjer se odvija turnir med dvema ognjema in mini olimpijske igre, prav tako spoznavajo osnove akrobatike v njihovem trampolin parku. Del programa je tudi izlet v Tivoli ali na Rožnik, žur na bazenu teer ogled filma v kinu. Poleg športnih pa so pripravili tudi raznovrstne ustvarjalne in poučne delavnice. cr