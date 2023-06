Svojo podporo Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna pa so izkazali tudi Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana in Primorska-Notranjska ter Združenje veteranov mesta Ljubljane 90–91. Na slovesnosti pred vhodom v bolnišnico sta se družbi JUB in vsem sodelujočim podpornikom in izvajalcem za njihov doprinos in družbeno odgovorno vlogo toplo zahvalila direktor porodnišnice Aleksander Merlo, dr. med., specialist ginekologije in porodništva, in predsednica društva Slojenčki, ginekologinja in porodničarka izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med. Nista skrivala navdušenja nad povsem osveženim ambientom: »Vhodna avla je zdaj res čudovito prenovljena v prijetnih in lepih, skoraj belih odtenkih, ki so poživili te skupne prostore naše porodnišnice in bodo v veliko zadovoljstvo tako našim uporabnicam kot zaposlenemu osebju. Družbi JUB, ki nam je priskrbela svoje kakovostne barve, mojstrom slikopleskarjem, ki so izvajali dela, in Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, ki je letos skupaj z nami obeležila 30-letnico svoje ustanovitve, se za to lepo darilo, prizadevnost in odlično sodelovanje iskreno in od srca zahvaljujemo.«

Slikopleskarski mojstri iz podjetja Dipex so pod vodstvom mentorja Dušana Presetnika začeli v prvi polovici maja in najprej z osnovnimi premazi in izravnalnimi masami poskrbeli za sanacijo poškodovanih in vlagi izpostavljenih površin, zatem so se lotili še prenove stenskih in stropnih površin v pritličju z visokim stopniščem, ki so bili nazadnje prenovljeni pred več kot desetletjem. Za barvanje skoraj 2000 kvadratnih metrov površin je JUB, ki je pri humanitarni prenovi 12 sob za mamice in novorojenčke v porodnišnici sodeloval že lani, tokrat namenil več kot 200 litrov visoko kakovostnih barv Jupol Latex in Jupol Gold v pastelnih, sivo belih odtenkih, ki jih je za izboljšanje počutja tako obiskovalcev kot osebja izbralo medicinsko osebje iz porodnišnice z glavno medicinsko sestro Jano Čelhar na čelu​.

Med prenovo so v porodnišnici 12. maja slovesno zaznamovali tudi mednarodni dan medicinskih sester, ki skupaj z babicami igrajo ključno vlogo pri zdravstveni obravnavi porodnic, po končani slovesnosti pa 23. maja v avli ob dvigalu v bližini recepcije odkrili še spominsko ploščo, ki bo obiskovalce spominjala na ta humanitarni dogodek in vse podpornike, ki so omogočili njegovo izvedbo. Slikopleskarski mojster in predsednik OZVVS Ljubljana Dušan Presetnik je ob tej priložnosti še enkrat izpostavil ključno vlogo vseh treh ljubljanskih veteranskih organizacij in se za odlično sodelovanje in podporo zahvalil družbi JUB, ki je s svojimi kakovostnimi izdelki znova podprla prenovo postojnske porodnišnice.