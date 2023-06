(Nedeljski dnevnik) #intervju Dare Kaurič, glasbenik: Veliko glasbe jemljem kot zafrkancijo

Če bi postavili v vrsto punk, reggae, latino, narodnozabavno glasbo, pop in še poezijo, bi težko našli njihova stičišča. Razen tega, da vse sledi vodijo v Idrijo, v studio sredi mesta, kjer ustvarja Dare Kaurič, eden najplodovitejših slovenskih glasbenikov. Tisti, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja zajadral val punka in s Kuzlami, kot so se fantje provokativno poimenovali, spisal poglavje punk scene pri nas. Z duhom uporništva v sebi je v 90. letih zagrabil za reggae, energijo Jamajke, in nastal je eden najpopularnejših bendov pri nas Kingston, ki bo prihodnje leto praznoval 30 let delovanja.