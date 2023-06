Rodila se je 9. maja 1936 v Birkenheadu. Pri 18 letih je dobila štipendijo za prestižno Kraljevo akademijo dramske umetnosti v Londonu. Zaposlena je bila v Royal Shakespeare Company, kjer je delovala od leta 1964 do 1968, tudi pod vodstvom znamenitega režiserja Petra Brooka. Vzporedno je delovala v kinematografiji, še posebej uspešno v zgodnjih 70. letih. Poleg dveh oskarjev je v tem obdobju prejela še dve nagradi emmy. Gledališče in film je po 35 letih ustvarjanja opustila, da bi postala poslanka laburistične stranke. Pri 55 letih, leta 1992, je bila izvoljena za predstavnico volilnega okrožja severnega Londona Hampstead in Highgate v parlamentu, kjer je ostala do leta 2015. Visokega položaja v vladi ni nikoli dosegla, je pa postala zagrizena nasprotnica Tonyja Blaira zaradi vojne v Iraku leta 2003.