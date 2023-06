Zaradi mednarodne kolesarske dirke po Sloveniji bodo od danes do nedelje 30 do 60-minutne popolne zapore nekaterih glavnih cest.

Zaradi snemanja vozišča bo danes in v četrtek dopoldne promet oviran na primorski avtocesti in vipavski hitri cesti.

Danes je med 23. in 23.30 predvidena 30-minutna popolna zapora na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v obe smeri zaradi postavitve portala. Možni bodo zastoji.

Predvidoma do 23. junija bo zaradi del zaprt priključek Radovljica proti Ljubljani (izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani). Obvoz je urejen preko Lesc. Od 16. do 20. junija bodo zaprli tudi vzporedno cesto mimo počivališča Radovljica proti Ljubljani.

Do 31. avgusta bo zaradi rekonstrukcije zaprta regionalna cesta Sneberje-Nove Jarše na Šmartinski cesti med križiščem za Šmartno in Snebersko cesto. Obvoz bo po avtocesti med Novimi Jaršami in Sneberjem, tudi za vozila brez vinjete.

Do 31. decembra bo v Ljubljani zaradi izgradnje javne kanalizacije za ves promet zaprta Ižanska cesta od križišča z Jurčkovo in Hladnikovo cesto do Lahove poti. Obvoz za osebna vozila in vozila do tri tone in pol bo po Lahovi poti in Mihovem štradonu, za vozila nad tremi tonami in pol pa po Peruzzijevi in Dolenjski cesti.

Predvidoma do marca 2024 bodo v predoru Karavanke zaradi miniranja na avstrijski strani potekale kratkotrajne zapore, do 4-krat dnevno.