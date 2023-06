»Po mojih informacijah sta dva otroka še vedno v kritičnem stanju,« je v pogovoru za francoske medije dejal tiskovni predstavnik vlade Olivier Veran. Dodal je, da so oba že operirali, in da je treba storiti vse, da se kaj takšnega ne bi ponovilo.

V četrtkovem napadu je moški na igrišču v parku ob jezeru v mestu Annecy na vzhodu Francije z nožem zabodel dva odrasla in štiri predšolske otroke, stare od 22 do 36 mesecev.

Annecy bo danes obiskal tudi francoski predsednik Macron, ki je v četrtek izrazil zgroženost ob napadu in ga označil za »izraz absolutne strahopetnosti«. Najprej se je ustavil v bolnišnici v Grenoblu, kjer oskrbujejo tri od štirih ranjenih otrok, nato pa bo skupaj s soprogo Brigitte obiskal žrtve in njihove družine v Annecyju ter vse tiste, ki so jim nudili pomoč in podporo, so sporočili iz njegovega urada.

Napadalec ni imel terorističnega motiva

Motiv za napad za zdaj ostaja neznan, tožilstvo pa je v torek sporočilo, da napadalec ni imel »očitnega terorističnega motiva«. Gre sicer za 31-letnega sirskega begunca, ki po navedbah pristojnih organov v času napada ni bil pod vplivom drog ali alkohola.

Francoska premierka Elisabeth Borne je dejala, da ga »ne pozna nobena obveščevalna služba« in da »v preteklosti ni imel psihiatričnih težav«. Sirec policiji doslej ni bil znan in po njenih informacijah nima povezav z islamističnimi skupinami. Od jeseni 2022 je v Annecyju živel kot brezdomec.

Osumljenec, ki se je pred kratkim ločil od švedske državljanke, je pred tem deset let živel na Švedskem, kjer je aprila dobil status begunca, so za AFP potrdile varnostne službe in njegova nekdanja žena. Za azil je zaprosil tudi v Švici, Italiji in Franciji. Slednja je minulo nedeljo zavrnila njegovo prošnjo, saj je na Švedskem že imel status begunca.

Napadalčeva mati, ki že deset let živi v ZDA, je za AFP povedala, da je trpel za »hudo depresijo«. Po njenih besedah ga je nedavna zavrnitev švedskih oblasti, ki mu niso podelile državljanstva, »verjetno pahnila v norost«.

Napad je sprožil tudi plaz odzivov v političnem svetu, pri čemer so nekateri skrajno desni politiki izpostavljali izvor in begunski status napadalca, še poroča AFP. V Annecyju so medtem v četrtek zvečer v kotu igrišča v parku, kjer se je zgodil napad, postavili majhen improviziran oltar s svečami in belimi vrtnicami.