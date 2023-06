»Nikoli ji nisem storil nič žalega, ves čas sem ji skušal le pomagati ... Nikoli se me ni bala, zaradi mene ni bila nikdar prestrašena, svobodna je bila kot ptič,« je odnos do zdaj že nekdanje partnerice Andreje L. na sodišču opisoval 63-letni Marjan Elemir Rozman. Tožilstvo trdi drugače: da je z njo dalj časa grdo ravnal, jo pretepal, ponižujoče kaznoval, tepel s pestmi v obraz, ležečo na tleh brcal v rebra, jo klofutal, zmerjal, ji grozil s smrtjo, sploh če bi ga zapustila. Januarja lani naj bi jo z nožem res poskušal ubiti, kar Rozman prav tako zanika. Kot tudi, da je septembra predlani poskušal vzeti življenje njenemu prejšnjemu partnerju Sandiju Š.

Rozman, ki je v preteklosti umoril mamo in je že odsedel 14-letno zaporno kazen, je senatu pojasnil, kako ga je Andreja presunila s svojo življenjsko zgodbo, ko sta se spoznala. Opisala mu je življenje v pomanjkanju, težave z nekdanjim partnerjem Sandijem, njegovo nasilje, zlorabe in kako je bila temu priča tudi njuna hčerka. »Verjel sem, da iskreno želi izboljšati svoje življenje ... Zaljubil sem se vanjo, njene napake pa ves čas minimaliziral,« je izjavil. Andreja je imela namreč težave z odvisnostjo od drog, večkrat je zahtevala denar za nakup, če ga ni dobila, pa je znala biti zelo nasilna ali celo avtoagresivna. Na slednje je namignil tudi v zvezi z dogodkom januarja lani, ko naj bi jo, kot piše v obtožnici, v poskusu uboja z nožem porezal po vratu. Hotela je denar, in ker ga ni dobila, je zgrabila nož in si ga nastavila na vrat, pravi obtoženi. In da ji je takrat nož potegnil iz rok, pri čemer je res prišlo do poškodbe dlani. Ni pa opazil nobene poškodbe na njenem vratu.

Po njegovih besedah je večkrat za nekaj dni izginila. Ko se je vrnila, je bila vedno polna zgodb, kaj se ji je dogajalo. Hotela je pozornost. »Bila je kot potepuški pes,« je izjavil in dodal, da se je včasih vrnila tudi v modricah. A sam do nje ni bil nasilen. Le enega samega dogodka se je spomnil, ko jo je malo trdo prijel: ko je pod vplivom drog hotela skočiti pred avto, on pa jo je zgrabil, da bi preprečil najhujše. »Pod vplivom drog je bila čudaška,« je zatrdil. A da jo je res imel rad. »Upal sem, da bova skupaj premagala njeno odvisnost,« je dejal.

Pregledal jo bo psihiater

Sodni senat pod vodstvom Maje Povhe se je odločil, da ugodi predlogu njegove zagovornice Monike Poje za psihiatrično oceno oškodovanke. Da ima težave z odvisnostjo od drog in alkohola, so potrdile priče in tudi ona sama. Navsezadnje je bila predlani zaradi tega šestkrat hospitalizirana na psihiatrični kliniki. Izvedenec bo ocenil, ali ima zaradi odvisnosti kake duševne motnje in ali je bila v času kaznivih dejanj sposobna dojeti, kaj se ji resnično dogaja. Vprašali ga bodo tudi glede njene morebitne manipulativnosti in avtoagresije. Tožilka Maša Podlipnik se s tem ni strinjala. Ni sicer podvomila o njeni odvisnosti, a je poudarila, da je bila zaslišana večkrat in je vedno pričala smiselno enako in prepričljivo.

Prav tako bo sodišče nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju poslalo v analizo sledi, ki so jih našli kriminalistični tehniki, ko naj bi Rozman z nožem poskušal ubiti Sandija. Gre za rdečerjave madeže, verjetno sledi krvi. Rozman se zagovarja, da ga je takrat Sandi napadel in se je le branil. Na rezilu noža so že našli sled Rozmanove krvi, Andrejine krvi (njo naj bi po obtoženčevi razlagi Sandi napadel prvi) in še neke neznane osebe. Pri čemer je zanimivo, da po besedah sodnega izvedenca (lažjih) poškodb, ki jih je takrat utrpel obtoženi, ni povzročil oster predmet. Na ročaju so poleg sledi obtoženega in Andreje našli še Sandijevo DNK.