Gre za enega od treh strateških projektov v okviru programa Interreg VI-A Italija–Slovenija 2021–2027, cilj pa je ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Kras-Carso, ki bo upoštevalo smernice lokalnih organov in skupnosti ter pripomoglo k razvoju trajnostnega čezmejnega turizma na matičnem Krasu. S projektom nameravajo v okviru okolju prijaznega turizma pospešiti trajnostni razvoj na čezmejnem območju Krasa, poleg že omenjene Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov pa sodeluje še 11 partnerjev, šest slovenskih in pet italijanskih, ter 13 pridruženih partnerjev.

Predstavljene znamenitosti ob poti

Poleg glavnega cilja projekta – ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Kras-Carso – bodo projektni partnerji pripravili inovativne digitalizirane turistične produkte, ki bodo temeljili na izjemni naravni in kulturni dediščini matičnega Krasa. Eden glavnih skupnih turističnih produktov bo čezmejna pot, ki bo povezala celotno območje v krožno pot v dolžini najmanj 200 kilometrov. Na tej poti bodo predstavljene geološke točke ter druge naravne in kulturne znamenitosti.

V projekt so sicer vključene različne ciljne skupine. Za mlade bo organiziran inovativni turistični hekaton, za lokalne pridelovalce in ponudnike bo izdelana znamka kakovosti, organizirana pa bodo tudi izobraževanja in predstavitve. Dodana vrednost bo tudi na obstoječih dogodkih na Krasu, ki bodo nadgrajeni predvsem s trajnostno in čezmejno noto. Poleg tega bodo organizirani novi, čezmejni dogodki, ki bodo namenjeni predvsem spoznavanju in mreženju sodelujočih lokalnih akterjev. Za trajnostno prometno povezovanje bodo nabavili električni kombi, vključili pa bodo vse pomembne turistične točke na območju matičnega Krasa.

Na slovenski strani so to nedvomno Kobilarna Lipica z enim najbolj prepoznavnih simbolov Slovenije – belimi lipicanci, Škocjanske jame in številne druge, na primer Vilenica, najstarejša turistična jama v Evropi. Tu je Štanjel z edinstveno stavbarsko dediščino, na Krasu je doma kamnoseštvo, ki ima korenine že v antiki in od takrat ima tradicija oblikovanja kamna pomembno vlogo pri ustvarjanju kraške krajine. Vsekakor velja omeniti mitski park Rodik, številne kulinarične posebnosti ali naravno in biotsko pestrost ter na stotine kotičkov, ki vas bodo napolnili z energijo za premagovanje vsakdanjih težav.

Povezovanje z občinami

Aleš Vodičar, direktor Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, je ob tem povedal: »Uravnoteženo partnerstvo nam bo pomagalo pri uresničevanju ciljev projekta, čaka pa nas povezovanje tudi z drugimi deležniki, predvsem občinami, s katerimi bomo morali skupaj izpeljati ustanovitev nove skupne čezmejne organizacijske oblike, ki bo po zaključku projekta upravljala razvojne vsebine, za katere se bodo odločile občine ustanoviteljice. Čaka nas veliko aktivnosti, ki smo jih sicer na Krasu že začeli, saj se pravkar zaključujejo čezmejni dogodki v sklopu praznika Teden evropskih geoparkov Kras-Carso.« vav