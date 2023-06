Irving in James sta že sodelovala. Leta 2016 sta bila soigralca pri moštvu Cleveland Cavaliers in konjenike popeljala do naslova prvaka lige NBA.

Prihod superzvezdnika v Dallas je sicer zelo težko izvedljiv. Zaradi pravil lige in omejitev pri plačah bi morala Irving in James privoliti v občutno znižanje plač, Dallas pa bi moral odkupiti Jamesovo pogodbo. James je namreč še vedno za vsaj eno sezono pogodbeno vezan z Los Angeles Lakers.

Tako za Los Angeles Lakers kot Dallas Mavericks je bila minula sezona polna razočaranj. Dallas je kljub prihodu Irvinga ostal brez uvrstitve v končnico, jezerniki pa so boj za prvaka končali pred velikim finalom lige NBA. Kalifornijsko zasedbo je v finalu zahodne konference s 4:0 v zmagah izločila ekipa Denver Nuggets, katere član je tudi Vlatko Čančar.

V ligi NBA se bo prestopni rok začel 30. junija.