Po navedbah lokalnih oblasti so med deli na obsežnem urbanističnem projektu na nekdanjem letališču Eliniko južno od Aten odkrili skupno 314 bomb iz druge svetovne vojne. Bombe so bile shranjene dva metra pod zemljo v nekdanjem skladišču nemške vojske pod letališčem, ki je zaprto od leta 2001.

Kot je danes poročal grški časnik Kathimerini, so strokovnjaki iz bataljona za razminiranje vseh 314 bomb deaktivirali.

»Na srečo ni bilo eksplozij ali nesreč,« je ob najdbi bomb dejal župan regije Janis Konstantatos. »Bombe so ležale poleg naših hiš 80 let,« je dodal.

Osem desetletij so namreč nad in ob skladišču, v katerem so bile shranjene bombe, stali letališki objekti, po njegovem zaprtju pa šole, vrtci in med olimpijskimi igrami v Atenah leta 2004 športni objekti.

Po besedah župana so nemške zračne sile med zasedbo Grčije (1941-1944) bombe shranile na starem letališču in jih tam pustile, potem ko so zaradi napredovanja Rdeče armade na Balkanu naglo zapustile jugovzhodno Evropo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na približno 620 hektarov velikem prostoru nekdanjega letališča ob obali Aten sedaj gradijo nov mestni predel s hoteli in številnimi luksuzni stanovanjski kompleksi. Delo je oteženo zaradi nevarnosti, da se pod zemljo nahaja še več bomb, poročajo grški mediji.