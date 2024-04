»Vsi ostajajo optimistični, vendar njegovo stanje ni najboljše. Je slabše, kot skušajo prikazati javnosti,« besede neimenovanega »starega prijatelja kraljeve družine« citirajo britanski mediji.

Priprave na pogreb aktualnega monarha so sicer v teku že vse odkar so predlani septembra pokopali kraljico Elizabeto, monarhinjo z najdaljšim stažem na britanskem prestolu. Da ima britanski dvor vseskozi pripravljen načrt za pogreb kralja, ni sicer nič nenavadnega. Vsi člani kraljeve družine imajo pripravljen tovrstni dokument, tradicionalno poimenovan po različnih mostovih. Pogrebi načrt kraljice Elizabete je tako nosil naslov Operacija Londonski most, dokument z naslovom Operacija Menajski most pa z obsegom več sto strani služi kot zagotovilo, da bo pogreb kralja Karla, ko bo za to čas, potekal brez zapletov.

Britanski tabloidi so dobili potrditev, da v palači aktivno in pogosto posodabljajo dokument o Operaciji Menajski most, pri čemer pa poudarjajo, da gre za standardni postopek. Na pogrebu monarha namreč ni prostora za improvizacijo, vsaka, tudi najmanjša podrobnost pa je določena v načrtu pogreba.

Karel III., ki je star 75, je po vsega nekaj več kot letu kraljevanja februarja sporočil, da so mu diagnosticirali raka. Za katero vrsto raka gre, v javnosti ni znano, ve pa se, da so bolezen odkrili med operacijo benigno razširjene prostate in da ne gre za raka prostate.