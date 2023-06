Ker je tenis najbolj odprta in razvita športna panoga med vsemi, vsaj kar zadeva enakopravnosti in zaslužka spolov, ter navsezadnje tudi nastopanja ruskih in beloruskih športnikov, je razumljivo, da odprtost in demokracija povzročata tudi zaplete. Predvsem pri ženskah na OP Francije letos blestijo prav igralke iz držav, ki so neposredno vpletene v vojno. V prvem tednu sta navduševali predvsem Ukrajinki Lesia Curenko in Elina Svitolina, ki sta se nepričakovano uvrstili v osmino finala in četrtfinale, na svoji zmagoviti poti pa nemalokrat poudarili, da se borita za rojake, ki trpijo v vojni. A hkrati navdušujejo tudi igralke iz agresorskih držav Rusije in Belorusije. Le-te so predvsem s strani novinarjev deležne vprašanj, ki ne zadevajo zgolj športnih tem. Vse igralke so s strani organizatorjev zaščitene, saj jih po dvobojih sprašujejo zgolj o njihovih igrah, poročevalci pa predvsem v enem primeru večkrat čakajo zaman na igralke.

Po Rusinjah na vrsti Belorusinja

Zadnji škandal se je pripetil v nedeljo zvečer, ko se je Arina Sabalenka po zmagi nad Američanko Sloane Stephens uvrstila v četrtfinale. Belorusinja je namreč že drugič na letošnjem Rolandu Garrosu bojkotirala medije, češ da se ne počuti varno, ko jo novinarji sprašujejo o vojni v Ukrajini in njenim odnosom s predsednikom Aleksandrom Lukašenkom. Spomnimo, da je zmagovalka prvega letošnjega turnirja največje četverice v Avstraliji v prvem krogu Rolanda Garrosa premagala Ukrajinko Marto Kostjuk, ki ji po dvoboju ni čestitala, ker se naj slovita tekmica ne bi jasno opredelila okrog vojne v Ukrajini. Dejstvo pa je tudi, da je Belorusinja leta 2020 podpisala pismo o podpori Lukašenku, ko je beloruski režim grdo obračunaval s protestniki v državi. Odgovorov na vprašanja, povezana s temi tematikami, v Parizu ni dala.

Žreb in presenetljive zmage Eline Svitoline so poskrbeli, da bo znova kresilo jutri, ko se v četrtfinalu obeta novi ukrajinsko-beloruski obračun. Pariška publika je do Arine Sabalenka izjemno spoštljiva, saj se ne obremenjuje z njeno nacionalnostjo. Kljub temu po izpadu francoskih igralk najbolj stiska pesti za Elino Svitolino, ki je pred sedmimi meseci rodila otroka izjemno priljubljenemu francoskemu igralcu Gaëlu Monfilsu. Stavnice močno favorizirajo drugo igralko sveta, medtem ko je Ukrajinka, ki je v zadnjih dveh krogih izločila dve Rusinji, in sicer Darijo Kasatkino in Ano Blinkovo, ta čas na 192. mestu svetovne lestvice.

Znova dvoboj Ruud – Rune

Medtem ko so ženski dvoboji na turnirjih največje četverice večkrat za več kot dve uri krajši od moških, sta v osmini finala za maraton poskrbeli Beatriz Haddad Maia in Španka Sarra Soribes Torno. Po skoraj štirih urah se je med najboljšo osmerico prebila Brazilka, ki se bo za izboljšanje svojega največjega uspeha v četrtfinalu pomerila z Ons Jabeur. Tunizijka je po težkem boju proti izbranki slovenskega nogometnega vratarja Jana Oblaka Srbkinji Olgi Danilović danes Američanko Bernardo Pera ugnala v zgolj 64 minutah. »Srečna sem, da sem v Parizu dosegla svoj najboljši rezultat. Še bolj me veseli, da igram dobro ter imam dovolj energije za naslednje dvoboje. Gremo naprej,« je odločna Ons Jabeur.

Najatraktivnejši moški dvoboj današnjega popoldneva je dobil Holger Rune. Danec je v super podaljšani igri strl odpor žilavega in borbenega Argentinca Francisca Cerundola, potem ko sta bila tekmeca po dobrih štirih urah povsem izmučena. Predvsem peti niz je minil v znamenju preobratov, tehtnica pa bi se lahko prevesila tudi na stran Argentinca. Rune je točke zaključeval zelo hitro, v zaključku odločilnega niza pa je presenetil z dolgimi izmenjavami, po katerih je bil praviloma uspešen. »Na prvem letošnjem grand slamu v Avstraliji sem proti Rubljovu serviral za zmago, a sem dvoboj v super podaljšani igri izgubil. Ko sem v petem nizu pri vodstvu s 5:4 izgubil svoj servis, sem si rekel, da moram le uživati. To sem tudi storil in zmagal,« je pojasnil povsem izmučen Holger Rune, ki se bo v ponovitvi lanskega četrtfinala pomeril z Norvežanom Casperjem Ruudom, lanskim finalistom. V Rimu je bil prejšnji mesec boljši Rune.

55 let je minilo, odkar se je v četrtfinale turnirja za grand slam uvrstila Brazilka.