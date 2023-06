Problematika je presenetljivo razsežna, kar je pred leti pokazala tudi raziskava mariborske fakultete za varnostne vede. Ko so namreč opazovali 60 parkirnih prostorov na 18 lokacijah v Ljubljani, so ugotovili, da je bilo na njih 63 odstotkov takšnih vozil, ki niso imela ustrezne invalidske karte, na nekaterih prostorih, na primer na Metelkovi in Miklošičevi ulici, pa je odstotek neupravičeno parkiranih vozil presegel celo številko 90. Pri čemer je bilo glede na vrednost avtov kršiteljev sodeč teh največ iz srednjega razreda. Ali prevedeno, najširši družbeni razred je največji kršitelj.

Kaj storiti? Mnogi so mnenja, da več, kot se bo o tej problematiki govorilo, težje bodo kršitelji našli izgovore, ki bi bili dovolj verodostojni in kredibilni, da bi jim sami verjeli. Gre seveda za splošen družbeni problem in le enega izmed simptomov stanja v družbi, v kateri posameznik gleda zgolj na svoje koristi in vidi samo svoj cilj. Po eni strani gre za egoizem, po drugi pa za ignoranco in nevednost, čemu in komu so ti parkirni prostori namenjeni. Zato je treba biti glasen in povedati, da gre za nedopustno dejanje, kršiteljem pa je treba nastaviti ogledalo. Kršitelj se namreč mora zavedati, da to, kar počne, ni prav. Družba pa mora do tovrstnih prekrškarjev in prekrškarjev nasploh postati netolerantna, saj lahko le to vpliva na njihovo vedenje.

V prometu se tudi sicer odražajo razpoloženje ljudi in družbene razmere, zato je pomembno, da smo strpni, odgovorni in solidarni, saj smo v prometu vsi enakovredni, kot nekakšna prometna družina. Zato moramo biti odgovorni ter se zavedati, kaj je prav in kaj narobe. Parkiranje na prostorih za invalide in ponarejanje invalidskih parkirnih izkaznic pa ni le egoistično in arogantno početje. Takšen človek se mora vprašati, če bi bil rad invalid ali hendikepiran? Ker vozniki ne moremo prevzeti njihove invalidnosti, jim tudi ne smemo jemati parkirišč.

Morebiti pa bi morali ponavljajoče se kršitelje kaznovati tako, da bi si nedovoljeno parkiranje zapomnili do konca življenja. A zagroženih 80 evrov kazni (oziroma zgolj 40 ob polovički) se zdi občutno premalo. Bi se morali zgledovati po ZDA, kjer je kaznovalna politika stroga, kazen za nepravilno parkiranje 200 evrov, ob ponovitvi prekrška pa kršitelju grozi celo zaporna kazen? Upajmo, da to ne bo nikoli potrebno in bodo prave vrednote vendarle prevladale.