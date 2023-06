Lokalni prebivalci in zaposleni v občinskih upravah, ki tudi ponoči vztrajajo pred občinskimi poslopji, zahtevajo, da se posebne enote umaknejo s severa Kosova in da novoizvoljeni albanski župani na volitvah, ki so jih Srbi bojkotirali, ne vstopajo v občinske stavbe. Poleg zaposlenih v lokalni samoupravi so enako zahtevali tudi zaposleni na osnovni in srednji šoli v Zvečanu.

V občinskih poslopjih so namreč tudi danes prisotni pripadniki kosovske policije in posebnih enot, okoli zgradb pa so razporejeni pripadniki Natove misije na Kosovu - Kfor, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Medtem je srbski obrambni minister Miloš Vučević danes dejal, da so varnostne razmere na severu Kosova še vedno visoko rizične zaradi »enostranskih, nezakonitih in nelegitimnih odločitev oblasti v Prištini«. Srbska vojska po njegovih besedah ostaja v najvišji stopnji bojne pripravljenosti, poroča srbski portal televizije N1.

Razmere na severu Kosova so se ponovno zaostrile prejšnji teden, ko so skušali novoizvoljeni župani štirih večinsko srbskih občin ob pomoči kosovske policije vstopiti v občinska poslopja. Ob tem so izbruhnili spopadi s kosovskimi Srbi, ki so zahtevali umik policije in županov, etničnih Albancev.

Srbi na severu Kosova se namreč niso udeležili aprilskih lokalnih volitev in nočejo sprejeti županov albanske narodnosti v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva.

Da bi se napetosti v državi umirile, so Evropska unija, Nemčija in Francija pozvale Prištino k takojšnji izvedbi novih lokalnih volitev na severu Kosova. Poleg tega so pozvale tudi k zagotovitvi sodelovanja Srbov na volitvah in začetku vzpostavljanja skupnosti srbskih občin v okviru dialoga pod okriljem EU.