Današnjo sejo je kot najstarejši poslanec v parlamentu vodil 75-letni vodja Stranke nacionalističnega gibanja (MHP) Devlet Bahceli, ki bo to vlogo opravljal do izvolitve novega predsednika parlamenta, poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Stranka MHP je s 50 poslanci četrta največja v turškem parlamentu in kot članica Ljudskega zavezništva, ki ga sestavlja skupaj z Erdoganovo AKP, slednji zagotavlja večino v 600-članskem parlamentu. Poleg AKP in MHP sta v zavezništvu še dve skrajno desni stranki, vendar se je v parlament s petimi poslanci prebila le islamistična Nova stranka blaginje (YRP).

Opozicijo na drugi strani kot največja stranka predstavlja Republikanska ljudska stranka (CHP), ki jo zadnjih 13 let vodi Erdoganov protikandidat na predsedniških volitvah Kemal Kilicdaroglu. CHP ima v novem sklicu parlamenta 169 poslancev, kar je 23 več kot po prejšnjih volitvah.

V parlament se je uvrstila kot del Nacionalnega zavezništva, ki ga sestavlja šest strank z raznolikimi političnimi smernicami. Poleg CHP se je v parlament uvrstila le še Dobra stranka (IYI) s 43 poslanci. Skupaj sta stranki osvojili okrog 34 odstotkov glasov in 212 poslanskih sedežev.

Poleg Erdoganovega Ljudskega zavezništva in opozicijskega Nacionalnega zavezništva je v turškem parlamentu zastopano še Zavezništvo za delo in svobodo, ki združuje več levih strank in prokurdsko Ljudsko demokratsko stranko (HDP). Njeni predstavniki so sicer kandidirali na listi Zelene stranke leve prihodnosti (Yesil Sol Parti - YSP). Skupno je zavezništvo prejelo nekaj več kot 10 odstotkov glasov in 65 poslanskih mest.

Erdogan, ki je bil v drugem krogu predsedniških volitev minulo nedeljo znova izvoljen tudi za predsednika države, bo sicer v soboto v parlamentu v Ankari zaprisegel za nov mandat na položaju predsednika Turčije.

Inavguracije se bo udeležil tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, ki se namerava med dvodnevnim obiskom sestati z Erdoganom ter ga vnovič pozvati k ratifikaciji pristopnega protokola Švedske za članstvo v Natu.