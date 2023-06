»V čast mi je, da sem bila izbrana za ta pomemben in zahteven položaj,« je dejala Kimberly West. Kot nova tožilka bo med drugim prevzela sojenje vodilnim predstavnikom nekdanje Osvobodilne vojske Kosova (OVK), med njimi tudi nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hashimu Thaciju, zaradi zločinov med in po konfliktu na Kosovu v letih 1998 in 1999.

West je bila med letoma 2008 in 2013 tožilka na Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Do leta 2019 je bila zaposlena v uradu generalnega državnega tožilca ameriške zvezne države Massachusetts, trenutno pa je partnerka v bostonski odvetniški pisarni.

Nasledila je Jacka Smitha, ki je novembra leta 2022 postal posebni tožilec zadolžen za preiskavo kaznivih dejanj nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posebno sodišče v Haagu je bilo ustanovljeno leta 2015 za preiskavo vojnih zločinov OVK med kosovskim konfliktom in po njem. Obravnava zločine, ki jih ni preiskovalo Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki je delo končalo decembra 2017.

Ustanovili so ga po objavi poročila posebnega poročevalca Sveta Evrope Dicka Martyja leta 2011, v katerem je OVK očital hude vojne zločine, od ugrabitev in množičnih usmrtitev do trgovine z organi.