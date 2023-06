Vodja kijevske civilne in vojaške uprave Sergij Popko je sporočil, da so ukrajinske sile v okolici Kijeva skupno sestrelile okoli 30 ruskih izstrelkov. O morebitnih žrtvah ali povzročenih škodi napadov pa ukrajinske oblasti za zdaj ne poročajo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Do novega napada je prišlo le nekaj ur potem, ko so bili v ruskem zračnem napadu na Kijev v noči na četrtek ubiti najmanj trije ljudje, med njimi otrok, več kot deset ljudi pa je bilo ranjenih.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihove sile v četrtek v bližini mesta Šebekino v zahodni ruski regiji Belgorod ob meji z Ukrajino odvrnile tri domnevne poskuse vdora ukrajinskih enot v regijo.

»V ukrajinskem napadu je skupno sodelovalo do 70 borcev, pet tankov, štiri oklepna vozila in tovornjak kamaz,« je sporočilo obrambno ministrstvo in dodalo, da so ruske letalske sile in artilerija ubile več kot 50 ukrajinskih vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadu na mesto Šebekino je bilo po navedbah guvernerja regije Vjačeslava Gladkova ranjenih najmanj 12 ljudi. »Glavno vprašanje zdaj je zagotoviti pomoč ljudem in jim pomagati pri evakuaciji,« pa je poudaril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Prav tako je obsodil molk mednarodne skupnosti, ki »kljub dokazom o napadih na civilno infrastrukturo, ne kritizira Kijeva«.

Do domnevnih ukrajinskih napadov naj bi prišlo tudi v bližini mesta Kursk, kjer naj bi ruska zračna obramba sestrelila več ukrajinskih dronov. Tako regija Belgorod kot sosednja regija Kursk sta v zadnjem času pogosto tarča zračnih napadov, odgovornost za katere Moskva pripisuje Kijevu.