Za zakonodajni predlog je glasovalo 446 poslancev, proti 67, 112 pa se jih je glasovanja vzdržalo, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Od evropskih poslancev iz Slovenije so za predlog glasovali Milan Zver in Romana Tomc (oba EPP/SDS), Franc Bogovič (EPP/SLS), Ljudmila Novak (EPP/NSi) in Irena Joveva (Renew/Svoboda). Matjaž Nemec in Milan Brglez (oba S&D/SD) sta se glasovanja vzdržala, Klemen Grošelj (Renew/Svoboda) pa se zasedanja zaradi bolezni ne udeležuje.

»Današnja odločitev predstavlja velik korak naprej za varnost in obrambo naše unije, predvsem pa v naši neomajni podpori Ukrajini spričo ruske agresije,« je ob tem povedal vodja pogajalske ekipe Evropskega parlamenta iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP) Cristian-Silviu Busoi.

Dodal je, da je parlament pripravljen na začetek pogajanj s Svetom EU, v katerem so zastopane države članice, in izrazil upanje na čimprejšnji dogovor.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je pozdravil današnje glasovanje v parlamentu, pri čemer je izpostavil občutek za nujnost ukrepanja in odločnost Evropskega parlamenta. Svet EU je pozval, naj prav tako hitro ukrepa, da se bodo lahko začela pogajanja.

»Podpora Ukrajini v strelivu ne more čakati,« je dodal na twitterju.

Predlog, ki ga je Breton predstavil v začetku maja, predvideva 500 milijonov evropskih sredstev, namenjenih članicam EU za povečanje proizvodnih zmogljivosti ter posledično odpravo trenutnega pomanjkanja streliva, raket in njihovih sestavnih delov v EU.

Gre za del načrta, v skladu s katerim namerava EU Ukrajini dobaviti milijon topniških izstrelkov v enem letu. Načrt poleg okrepitve proizvodnih zmogljivosti predvideva skupno naročanje streliva za Ukrajino in pa dobave iz lastnih zalog. Za sofinanciranje dobav streliva, ki ga bodo naročile skupaj, je na voljo milijarda evrov iz evropskega mirovnega instrumenta. Še milijarda evrov pa za dobave iz lastnih zalog.