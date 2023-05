Temeljni cilj predloga dopolnitve zakona o višjem strokovnem izobraževanju je prenos višješolske prijave na spletni portal eVŠ. Tako bo poenotena prijava za vpis za celotno terciarno izobraževanje in bo prijavni postopek v višje strokovno izobraževanje še bližji uporabnikom. S predlagano spremembo na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podpirajo cilj, da je čim več elektronskih storitev zbranih na enem spletnem mestu, saj jih uporabniki lažje najdejo in uporabljajo.

Po navedbah ministrstva je potrebno urediti zakonsko podlago za vodenje evidence višješolskih predavateljev z namenom vodenja postopkov imenovanja ali izdajanja soglasij komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol. Vlada predlog zakona pošilja v obravnavo državnemu zboru po skrajšanem postopku.

Spremembe uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, ki bo objavljen v uradnem listu, se nanašajo na razdelitev sredstev študijske dejavnosti. Sredstva za redni študij na prvi in drugi stopnji na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih se med upravičence delijo na podlagi metodologije, kot jo določa zakon o visokem šolstvu. Sredstva so sestavljena iz temeljnega in razvojnega stebra.

Medtem, ko se sredstva za slednjega določijo v pogajanjih med visokošolskim zavodom in ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo, pa je za temeljni steber predpisana formula, ki vsebuje fiksni in variabilni del. Slednji se vsaki dve leti preračuna po šestih kazalnikih, od katerih eden meri zaposljivost diplomantov. S tem predpisom se določa metodologija izračuna višine sredstev po kazalniku zaposljivosti, saj zaradi nerazpoložljivosti podatkov do sedaj še ni mogla biti določena, so zapisali na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo ukrepa 6.2: Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav je sprejet v okviru resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030. Gre za izvedbeni dokument, ki je ključni strateški dokument Slovenije za področje raziskav in inovacij ter osnova za oblikovanje znanstvenoraziskovalnih in razvojnih politik.

V akcijskem načrtu so predvidene aktivnosti, izvajalci in financiranje horizontalnega cilja 6.2: Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav, kar je v skladu z resolucijo.

»Odprta znanost je odgovorna znanost. Spodbuja sodelovanje, povezovanje, deljenje in ponovno uporabo znanja in inovacij za razvoj družbe nasploh - vključno z gospodarstvom. Je pomemben dejavnik za povečanje integritete, kakovosti in vpliva raziskav in objav. Znanstveni procesi so s tem preglednejši, rezultati pa dostopnejši in bolj ponovljivi. Odprtost naredi znanost bolj učinkovito, zanesljivo in odzivno na družbene izzive,« so navedli na ministrstvu za visoko šolstvo.