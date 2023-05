Sanchez je v torek v govoru socialističnim poslancem in senatorjem v Madridu med drugim dejal, da med Ljudsko stranko (PP) in skrajno desno stranko Vox ni »nobene razlike«, in opozoril, da bodo »uničili družbeni napredek« zadnjih pet let, ki je bil dosežen, od kar je leta 2018 prevzel položaj.

Med reformami, ki so ogrožene, če desnica zmaga na predčasnih volitvah, so strm dvig minimalne plače, dodatna sredstva za štipendije in zakon o podnebnih spremembah, je dejal Sanchez po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»Pojasniti moramo, ali želijo Španci nadaljevati politiko, ki širi pravice, ali želijo te pravice razveljaviti,« je dodal premier.

Socialisti so v nedeljo zmagali v vsega treh od 12 regij, v preostalih pa je slavila PP, ki bo sicer v večini regij morala oblikovati koalicijo s stranko Vox. Volitve so veljale za pomemben pokazatelj podpore strank pred sprva za december načrtovanimi parlamentarnimi volitvami.

Sanchez je dan po volitvah zaradi poraza njegove socialistične delavske stranke (PSOE), ki jo vodi, in drugih levičarskih strank na veliko presenečenje razpustil parlament in za 23. julij sklical predčasne volitve. Španija bo sicer tik pred volitvami, s 1. julijem, prevzela polletno predsedovanje Svetu EU.

PP je nedeljske občinske in regionalne volitve predstavljala kot referendum o Sanchezu. Vodja PP Alberto Nunez Feijoo je med predvolilno kampanjo trdil, da je bilo glasovanje priložnost, da volivci odpravijo »sanchizem«, s čimer je po poročanju AFP slabšalno označil politiko premierja Sancheza.