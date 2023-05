Ženska iz Peckhama v jugovzhodnem Londonu je bila po navedbah policije ob njihovem prihodu 9. maja vznemirjena in naj bi v enega od policistov pljunila. Ti so jo zato vklenili, ji na glavo poveznili kapuco proti grizenju in pljuvanju ter proti njej uporabili električni paralizator. Vendar pa je niso aretirali, temveč so jo odpeljali v bolnišnico, poroča britanski BBC.

Incident preiskuje poseben urad, ki je sporočil, da so enega policista suspendirali, pet drugih pa trenutno dela z omejenimi dolžnostmi in ne bodo imeli stikov z javnostjo. »Jasno je, da je bilo to za vpleteno žensko zelo neprijetno in da okoliščine sprožajo številna vprašanja, na katera je treba odgovoriti, «je o dogodku dejal glavni višji policijski inšpektor Seb Adjei-Addoh.

»Čeprav ne želim že vnaprej soditi tega postopka, policisti vedo, da morajo biti sposobni upravičiti vsako uporabo sile ali omejevanja gibanja, in to bomo pričakovali tudi od policistov, vpletenih v ta incident,« je pojasnil ter dodal, da od policistov sicer pričakujejo tudi, da bodo pokazali sočutje in svoj pristop sproti prilagajali okoliščinam.

Nedavno je do podobnega incidenta s smrtnim izidom prišlo v Avstraliji, kjer so policisti proti 95-letni upokojenki med posredovanjem v domu za starejše uporabili električni paralizator. Pred tem se ni odzvala na poziv, naj iz rok izpusti nož, medtem ko se je »počasi približevala« policistom s pomočjo hodulje.

Višji policist, ki je uporabil paralizator, je obtožen povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti. Po dogodku so ga suspendirali, pred sodišče pa bo stopil 5. julija. Primer je v Avstraliji sprožil ogorčenje in pozive k reformi delovanja policije.