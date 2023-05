Živel novi kralj!

Nekoč, pravzaprav predvčerajšnjim, smo za devetimi gorami in devetimi vodami dobili novega rimskega kralja, čigar žezlo in krona veljata tudi v provinci po imenu Slovenija. Še bolje: slovenskega kralja, ki gospoduje tudi v večnem mestu po imenu Rim. Tako zgodovinsko, da je že kar pravljično. Kralju sta se brez enega skrivljenega lasu ali množičnih bombardiranj miroljubno uklonila kar dva predsednika tako imenovanih demokratičnih svetov – eden aktualni, starec Sergio Mattarella, bel v lase in sključen v hrbtu, in eden bivši, mladenič Borut Pahor, bel v zobe in z zravnano hrbtenico, ki jo podpira sponzorska kreditna kartica.