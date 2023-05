Dvajsetletna Kostjuk je proti drugi nosilki izgubila s 3:6 in 2:6, nato pa se z Belorusinjo ni želela rokovati. Večji del občinstva na igrišču Philippe Chatrier se je odzval s kriki in žvižgi, nekateri gledalci pa so zaploskali tudi ob njenem odhodu z igrišča.

Kostjuk se po tekmah noče rokovati z igralkami iz Rusije in Belorusije, obenem pa poziva odgovorne k jasni obsodbi ruske vojne v Ukrajini.

Sabalenka je pred tekmo večkrat izjavila, da bi končala rusko agresivno vojno, če bi lahko, in dejala, da je »v redu, da razume, če jo Kostjuk sovraži«.

Težka in čustvena tekma

Sabalenka se je po tekmi najprej presenečeno odzvala na vzklike in žvižge občinstva ter se priklonila v smeri gledalcev. Sprva je mislila, da te veljajo njej, je po zmagi z nasmehom povedala 25-letna zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije: »Tekma je bila zame zelo težka in čustvena.«

V nasprotju z drugimi športi lahko igralci iz Rusije in Belorusije tekmujejo v tenisu, ker veljajo za neodvisne od svojih držav. Po lanski izključitvi bo tako lahko nastopili tudi na klasiki na travi v Wimbledonu.