No, ko smo mislili, da smo zadeli žebljico na glavico in da je naš poziv zalegel, smo med razpravo v državnem zboru 23. maja ostali odprtih ust, ko je podpredsednica državnega zbora in poslanka Socialnih demokratov Meira Hot v svoji razpravi – pazite! – kar 28-krat v tej ali oni kombinaciji uporabila glagol »nasloviti«. Ob tem nam ne preostane drugega, kot da »naslovimo« go. Hot, jo lepo pozdravimo in se od nje poslovimo z njeno genialno povedjo (navajamo neposredno z magnetograma): »Mi naslavljamo problematiko, ki jo je potrebno nasloviti, in jo bomo vsakič znova.«