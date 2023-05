Torej, ko je aktualna vlada peljala upokojence žejne preko vode v lanskem oktobru ter je za 4,5 % predčasno uskladila pokojnine za meseca november in december 2022, so te januarja 2023 znova padle na raven iz oktobra 2022. Glede na zapisano v mediji namerava predsednik vlade očitno enak manever izvesti tudi letos, čeprav zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) termina predčasna uskladitev pokojnin ne pozna.

Dovolite, da se dotaknem vseh vodilnih političnih osebnosti v naši državi, ki imajo polna usta pravne države, pa se nihče ne oglasi, ko se vlada poslužuje nezakonitih ukrepov. Predčasna uskladitev pokojnin je prav gotovo en tak ukrep, ki nima pravne podlage v zakonu in je v očitno škodo dela slovenske populacije. Pričakoval bi, da bi se na to temo, kako vlada Republike Slovenije vidi pravno državo, ko gre za upokojence, oglasila vsaj predsednica države dr. Nataša Pirc Musar. Ampak upokojenci smo za slovensko politiko očitno drugo- ali pa celo tretjerazredna tema.

Močno se zavedam, da denarja za vse ne more biti dovolj. To je zato, ker je prerazporeditev sredstev med posameznimi sektorji neracionalna. Če nimamo denarja, od kod potem sanje o nacionalnem letalskem prevozniku? Na čigav račun? Kdo bo pomakal roko v kozarec marmelade, ki se mu pravi nacionalni letalski prevoznik? Kljub temu, da smo z denarjem omejeni, bomo krepko preplačali 26 km železniške proge proti Kopru. Hrvati so lahko za most na Pelješcu angažirali najcenejše kitajske izvajalce in so povrhu še prejeli več sredstev iz EU za njihov projekt kot pa mi, ki smo za 2. tir odslovili poceni kitajske izvajalce. Javnost je obsodila našo pravosodno ministrico, ki se je objemala z ljubljanskim županom Jankovićem, nihče pa se ni obregnil ob to, da se je ministrica za infrastrukturo objemala z lastnikom podjetja Kolektor, ki je tudi glavni izvajalec del na projektu 2. tir. Koliko je že in koliko še bo stalo državo objemanje ministrice Bratuškove z gospodom Petričem? In to vse, očitno, na račun upokojencev. Na račun dokapitalizacije HSE smo bili lani upokojenci ob izredno uskladitev pokojnin in jo je nadomestila predčasna (protipravna) uskladitev pokojnin. Na račun financiranja neučinkovitega javnega zdravstva, ko se denar za javno zdravstvo steka v žepe zasebnikov, in na račun že zgoraj navedenih samo nekaj, milo rečeno »čudnih« manevrov, bomo tudi to leto upokojenci deležni nekakšne izmišljene predčasne uskladitve pokojnin, ki nima pravne podlage v sistemskem pokojninskem zakonu. Lani je bil ta manever izpeljan preko proračunskega zakona, ki pa je izvedbeni in ne sistemski zakon, kar, po mojem mnenju, pomeni, da je pokojninskemu zakonu podrejen.

Pozdravljam pa napovedane ukrepe glede invalidskih in vdovskih pokojnin. Zagotovo je prepotrebno rešiti problematiko pokojnin vdov in vdovcev ter invalidov. Ampak to pa ne pomeni, da je treba vse ostale upokojence prepustiti na milost in nemilost usodi. Minimalna plača se je dvignila za okoli 13 odstotkov, plače v javnem sektorju so se dvignile za okoli 10 odstotkov, še bolj pa se bodo dvignile, ko bo sprejet novi sistem plač v javnem sektorju, saj vlada zaradi uvajanja novih plačnih razmerij zagotovo ne bo nižala plač nekaterim poklicem. Upokojencem so bile pokojnine usklajene v višini 5,2 odstotka, pa se je vseeno zgolj ob pokojnine obregnil predsednik fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun, ko je govoril o vzdržnosti javnih financ.

Tam, kjer bi vlada lahko najhitreje pomagala upokojencem, brez potrebe zavlačuje. Ali je res tako komplicirano izračunati deleže glede na izplačane plače za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ali gre le za to, da bi tisti z višjimi osebnimi prejemki čim daljše obdobje uživali prednosti plačevanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v enakem znesku za vse? Ne pozabite, za tiste, ki so prejemniki najnižjih pokojnin, dopolnilno zdravstveno zavarovanje predstavlja več kot 5 odstotkov njihove pokojnine, za tiste z najvišjimi dohodki pa se njihovo plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja meri v promilih. Pa to je zgolj en primer tipične neoliberalne politike, ki ji sledi naša vlada z njenim predsednikom Golobom na čelu.

Z zanimanjem bom spremljal izredno sejo državnega zbora, ki bo v petek, 26. maja letos, obravnavan pa bo položaj upokojencev v Sloveniji. Prav zanima me, kako bo koalicija odreagirala na predloge stranke SDS. Ali bo tudi tukaj šlo zgolj za politični prestiž, ali pa bodo vse stranke v parlamentu zbrale dovolj politične modrosti in končno naredile tudi nekaj dobrega za upokojence?

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi