Slovenska filharmonija: Tuje in domače skladateljske pisave

Tik pred zaključkom aktualne sezone so v Slovenski filharmoniji v teh dneh že napovedali novo koncertno sezono 2023/24, ki so jo abonmajsko oblikovali v pet sklopov, za najmlajše in njihove družine pa spet napovedujejo moderirane koncerte v posebnem abonmaju DA! – Družinski abonma!.