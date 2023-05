»Z veliko žalostjo sporočamo, da je nocoj v Coomi umrla 95-letna Clare Nowland. Umrla je spokojno, obkrožena z družino in bližnjimi,« je v izjavi sporočila policija. Nowland je imela 24 vnukov in 31 pravnukov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do danes je bila v kritičnem stanju v bolnišnici, potem ko jo je minulo sredo policist zadel z električnim paralizatorjem. Posredovanje policije proti upokojenki je šokiralo Avstralce in prišlo na naslovnice medijev po vsem svetu.

Le nekaj ur pred njeno smrtjo je bil 33-letni višji policist, ki je uporabil električni paralizator, obtožen povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti. Policista so po dogodku suspendirali, pred sodišče pa bo stopil 5. julija.

Policija pravi, da se Nowland ni odzvala na poziv, naj iz rok izpusti nož, medtem ko se je »počasi približevala« policistom s pomočjo hodulje, zaradi česar je eden od njih proti upokojenki sprožil strel s paralizatorjem.

Incident je privedel do pozivov k preiskavi in javni objavi videoposnetkov telesnih kamer policistov, kar pa so na policiji zavrnili.

»Posredovanje s paralizatorjem proti gospe Nowland je sprožilo ogorčenje v naši skupnosti, ki kaže, kako nujno potrebujemo reformo policije,« je dejala Sue Higginson, poslanka Zelene stranke v parlamentu zvezne države Novi Južni Wales. Dodala je, da bi morala biti policija »bolje opremljena« za ravnanje z bolniki z demenco.