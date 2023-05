Ameriška obveščevalna služba je 19-letnega voznika Saija Varsitho Kandulo iz Missourija prijela v ponedeljek in ga predala tožilstvu. To je voznika selitvenega tovornjaka, polnega nacističnih spominkov, obtožilo poskusa napada na predsednika ZDA in uničevanja javne lastnine.

Kandula je z najetim tovornjakom večkrat trčil v betonsko pregrado nedaleč od Bele hiše. Voznika je prijela policija, tovornjak pa so pregledali, a so v njem našli le osebne predmete in nacistično zastavo s kljukastim križem.

Za vsak primer so evakuirali tudi bližnji hotel, dokler niso razglasili konca nevarnosti.

Preiskava je pokazala, da je mladenič priletel v Washington, najel tovornjak in se podal proti Beli hiši, da izpelje svoj načrt za prevzem oblasti, ki naj bi ga pripravljal pol leta.

Kandula je agentom tajne službe povedal, da je priletel iz St. Louisa z enosmerno vozovnico in želel priti v Belo hišo, prevzeti oblast in vodenje države. Pri tem ne bi okleval niti z umorom predsednika Joeja Bidna, če bi tako lahko izpeljal svoj načrt, poroča AP. Dejal je tudi, da občuduje naciste, njihovo avtoritativno naravo, genetske poskuse in red.