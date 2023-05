Po osmih letih bralce Dnevnika in Nedeljskega dnevnika ponovno vabimo v Terme Čatež na prijetno in aktivno druženje, ki so ga v uredništvu Nedeljca poimenovali kar Dan nordijske hoje. Naš tednik bo namreč 10. junija v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije pripravil zanimiv športnorekreacijski dogodek, ki se ga bo udeležilo predvidoma dva tisoč navdušencev.

Srečanje s pohodom in druženjem, usmerjeno v skrb za zdravo telo, zdrav način življenja in preživljanje prostega časa v naravi, je namenjeno vsem ljudem različnih starosti in različne telesne pripravljenosti in ne bo tekmovalnega značaja. Popestrili ga bodo s pestrim spremljevalnim programom – na voljo bosta okusna jedača in pijača, na odru pa bo potekal zabavni program z živo glasbo. Pohodniki se bodo po ogrevanju in učenju nordijske hoje lahko udeležili pohoda po nasipih reke Save do sotočja Krke in Save v dolžini pet kilometrov, pohoda na hrib Šentvid nad vasjo Čatež v dolžini deset kilometrov ali družinskega pohoda na dvokilometrski razdalji z vodenim ogledom indijanske vasi v Termah Čatež. Tistim, ki kolebate, ker s palicami še niste hodili, naj takoj povemo, da to ni pravi izgovor. Demonstratorji in člani izobraževalne vrste NHT pri Smučarski zvezi Slovenije bodo namreč še pred začetkom z vsemi, ki s hojo s palicami nimate izkušenj, opravili nekaj osnovnih vaj. Poskrbeli bodo tudi za ogrevanje.

Če vas hoja ni prepričala, vas bo morda v Terme Čatež privabil zaključek izbora Naj picerija 2023. To pomeni, da bodo na dveh stojnicah postregli sveže pečeno pico. Če še kljub temu niste prepričani, da bi drugo soboto v juliju preživeli v naši družbi, pa morda le povabilo, da si boste lahko dan popestrili še z razvajanjem v zdraviliških bazenih. vl