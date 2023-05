Robert je fant iz Štajerske, ki pride v Piran na morje s kolonijo. Mario je domačinka, prava Pirančanka, Barbara pa Ljubljančanka iz premožnejše, a ločene družine, ki počitnice preživlja z očetom. Združi jih na napačno številko poslano SMS-sporočilo in kriminalka se lahko začne.

Vinci Vogue Anžlovar je na knjigo naletel po naključju v času epidemije, ko je mlajšemu sinu pomagal pri šoli na daljavo. Recenzija knjige ga je tako pritegnila, da se je lotil branja in se po uspešni premieri filma Dedek gre na jug lotil novega podviga. »Izjemna knjiga, nekoliko sem jo priredil za filmski jezik, in čeprav se zgodba začne z napačno poslanim SMS-sporočilom, digitalni svet hitro zamenjajo papir, svinčnik in prijateljstvo. Trije mladi na koncu uganke rešujejo analogno, rešitve pa jih pripeljejo do zaklada. Film združuje poletje, uganke, prvo ljubezen, prijateljstvo, druženje in ima socialno noto. Je protiutež današnjemu svetu, v katerem je prijateljstvo skrčeno na všečke in emodžije,« je režiser pripovedoval sredi Kidričevega nabrežja.

Zmotili smo jih šesti dan snemanja. Pred piranskim akvarijem je ekipa približno 40 filmskih sodelavcev skrbela, da je snemanje potekalo gladko. Prenašali so stative, luči, vlekli kable in lovili pravo svetlobo. Trije glavni igralci so ogrnjeni v kopalne plašče, da jih ne bi zeblo, čakali na svoje trenutke pred kamero. Jutro se ni začelo spodbudno. V enem od kadrov naj bi nastopil tudi pravi morski pes, ki se je ribičem nekaj dni pred tem ujel v mrežo, a očitno pritiska filmske slave ni zdržal. Tisto jutro je poginil. »Že prej mu ni kazalo najboljše, poškodovala ga je ribiška mreža,« je ugotavljala vodja piranskega akvarija Manja Rogelja, ki je filmarjem prijazno za cel dan odstopila prostor. Režiser Anžlovar in producent filma Zoran Dževardanović sta imela tako kar nekaj dodatnih skrbi – organizacijskih in finančnih. Na pomoč sta poklicala ekipo mojstrov, ki so poskrbeli, da bo morski pes s pomočjo posebnih efektov v filmu vseeno zaplaval okrog skritega zaklada. »Vsak tak zaplet zareže v proračun,« je producent razložil njune skrbi.

»A če gre vse po planu,« se je zasmejal režiser, ko si je malo pred tretjo uro popoldne vzel odmor za kosilo, »seveda da ne gre. Imeli smo precej dežja in nismo mogli snemati zunaj. Igralci so zelo zasedeni v gledališčih in vsak snemalni dan, ki se nam poruši, s sabo povleče kup novih usklajevanj.« Igralci so se zadnja dva meseca vsak konec tedna na snemanje pripravljali na »suhih« vajah. Petnajstletniki, ki bodo zaigrali v vlogi trojice Roberta, Barbare in Maria, so bili izbrani na avdicijah. Maks Kerševan in Ella Lapajne sta debitantki, v filmu nastopata prvič.

»Nisem pričakovala, da je na snemanju toliko čakanja. Veliko prečakamo, da se postavi scena, vsa snemalna tehnika,« je razložila Novogoričanka Maks Kerševan. »Se strinjam, mene pa je presenetilo tudi to, da je v ekipi toliko ljudi, ki morajo poskrbeti za nešteto stvari,« je Ella Lapajne prikimavala, medtem ko je Svit Šturbej že »stari maček« filmskih kamer. Z igralstvom je odraščal, nastopil je v štirih kratkih filmih. Doma ima celo četico podpornikov, ki mu lahko o tem veliko povedo, mama je igralka Nataša Barbara Gračner, oče igralec Branko Šturbej, na snemanje pa se je pripravljal skupaj s starejšim bratom, prav tako igralcem Timonom Šturbejem.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika

Materinstvo se zamika v trideseta

Še več zanimivih člankov – denimo o tem, kako so mlade mamice ob rojstvu otrok vse starejše, dojenčkov pa je vsako leto manj, kako prihaja vozovnica, ki jo bodo potniki lahko uporabljali za ves linijski potniški promet, kakšni so bili naši vtisi ob obisku turških krajev, po katerih je pred tremi meseci udaril rušilni potres, zakaj so bili ljudje s poslikavami telesa v obliki tetovaž včasih redki, danes pa je povsem drugače, kaj so v pogovoru za Nedeljski dnevnik povedali člani narodnozabavne skupine Fehtarji ... – pa v tokratni tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika pri vašem prodajalcu časopisov ali na mobilni aplikaciji Nedeljski dnevnik.