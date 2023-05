Vladna regulacija zatrla varčnost

Slovenija ne bo prihranila ciljnih 15 odstotkov plina glede na petletno povprečje in se tako pri zmanjševanju porabe uvršča na rep evropske lestvice. Čeprav zelo dobrodošli, so imeli državni ukrepi, ki so omejili cene plina, za doseganje evropskih ciljev nasprotni učinek in prebivalcev niso motivirali k varčevanju.