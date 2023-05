Za prvopostavljene nosilce zahodne konference je tokrat blestel Jamal Murray s 37 točkami. Te so zdaj le še zmago oddaljeni od prvega nastopa v velikem finalu v svoji zgodovini. Srbski zvezdnik v dresu Denverja Nikola Jokić mu je pomagal s 24 točkami, od tega jih je 15 dosegel v zadnji četrtini, in osmimi podajami.

»Vztrajali smo. Imeli smo mentaliteto, da moramo najprej zadevati potem pa vse drugo, tako kot smo to počeli v vseh tekmah končnice. Večino tekme smo jih držali na razdalji,« je tekmo za ESPN opisal Murray. Ta je dvoboj začel zelo eksplozivno, po prvi četrtini pa je Denver že vodil s 32:20.

Že samo Murray, ki je blestel tudi na četrtkovem dvoboju in je v zadnji četrtini Denverju zmago priigral s 23 točkami, je v prvi četrtini dosegel 17 točk. Čeprav so Lakers lahko omejili prvega zvezdnika ekipe Jokića, pa za Murryja, ki je na začetku zadel osem izmed desetih metov iz igre, niso imeli odgovora.

Domačini v uvodu niso blesteli niti v napadu, saj so v prvi četrtini zadeli le sedem košev od 23 poskusov. Vseeno so drugo četrtino bolje odprli in se z delnim izidom 10:4 Denverju nekoliko približali.

Denver je nato svojo prednost spet povišal na dvomestno število preden je Austin Reaves s črte prostih metov izenačil na 55:55. Precej izenačeno tretjo četrtino je zaznamovala menjava Jokića, ki si je v tem času nabral štiri osebne napake, a domačini odsotnost dvakratnega najkoristnejšega igralca lige niso izkoristili.

Jokić se je na parket vrnil v začetku sklepne četrtine, zlata zrna pa so spet vzpostavila prevlado na parketu in na koncu slavila prepričljivo zmago v mestu angelov.

Pri Los Angelesu je bil najbolj učinkovit Anthony Davis, ki je zbral 28 točk in 18 skokov. Reaves in LeBron James sta dodala vsak po 23 točk, slednji je vpisal še 12 podaj.

Četrta, lahko že odločilna tekma bo na sporedu v noči na torek po slovenskem času v Los Angelesu.