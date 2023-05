»Razumeti morate, da tam ni več ničesar. Bahmut je danes le še v naših srcih,« je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP Zelenski odgovoril na vprašanje novinarjev, ali so ruske sile zavzele mesto.

Iz Kremlja so pred tem sporočili, da je ruski predsednik Putin »jurišnim enotam Wagnerja in vsem pripadnikom ruskih oboroženih sil, ki so jim zagotovili potrebno podporo in kritje, čestital za dokončanje operacije osvoboditve Artemovska«. Artemovsk je poimenovanje Bahmuta iz sovjetskih časov.

Kot so zapisali na ruskem obrambnem ministrstvu, je bila operacija rezultat akcije Wagnerjevih jurišnih enot ob podpori topništva in letalstva »južne enote« ruske vojske, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

V Kijevu so navedbe o zavzetju še v soboto zvečer zanikali in sporočili, da se boji nadaljujejo, priznali pa so, da so razmere kritične. Zelenski se sicer danes udeležuje vrha G7 v japonski Hirošimi, kjer se je srečal tudi z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom.

Skupina Wagner je vodila večmesečni ruski napad na Bahmut, v tej najdaljši in najbolj krvavi bitki v okviru ruske agresije na Ukrajino pa je prišlo do izraza tudi rivalstvo med najemniško skupino in rusko redno vojsko.

Ukrajinsko mesto, kjer je pred vojno živelo približno 70.000 ljudi, je po večmesečnih srditih bojih med ruskimi in ukrajinskimi silami ostalo praktično brez civilnega prebivalstva. Obe strani sta v spopad vložili veliko moči, čeprav mesto po mnenju analitikov nima velike strateške vrednosti.