Rudnik Sitarjevec Litija, podzemni muzej, obiskovalcem ponuja vpogled v raznolikost geološke naravne dediščine, v svet netopirjev, pajkov in gliv. Rudarski muzej v Grižah priča o skoraj dvestoletnem rudarjenju v premogovnem revirju Zabukovica - Liboje, Zasavski muzej Trbovlje pa o razvoju vseh treh zasavskih krajev. Obiskovalcem ponuja tudi ogled rudarskega stanovanja nedaleč stran v rudarski koloniji. Rudarski muzej Črna prikazuje tradicijo in podobo rudarskega kraja v rudarskem muzeju na prostem, domiselno postavljenem v skalo sredi trga, v samem središču Črne na Koroškem; rudniška mehanizacija pa je prosto dostopna in razstavljena pri opuščenem rudniškem rovu pri Javorskem potoku. Zbiranje in hramba predmetov rudniške oziroma rudarske dediščine sta tesno povezana z idejo o ustanovitvi Mestnega muzeja Idrija, lahko pa se po leta 1500 izkopanem Antonijevem rovu podate v podzemni svet drugega največjega rudnika živega srebra na svetu.

Le starejši od šest let

Tudi Muzej premogovništva Slovenije v Velenju je nastal na podlagi dela številnih generacij slovenskih rudarjev. Obisk muzeja vas bo stal 20 evrov, upokojenci in invalidi bodo plačali en evro manj, otroci, dijaki in študentje tri evre manj, ogled pa je mogoč od torka do sobote med 9. uro in 16.30. Velja opozoriti, da je obisk podzemne muzejske zbirke dovoljen za starejše od šest let, temperaturne razmere v jami pa so podobne tistim na površini. In še eno opozorilo: ogled je možen samo v spremstvu vodnika. Seveda si muzej lahko ogledajo tudi invalidi na vozičkih, pod pogojem, da ti niso na električni pogon, vendar morajo svoj obisk pravočasno napovedati. Obisk traja približno uro in pol.

V spremstvu vodnikov boste v premogovnik vstopili povsem enako, kot so vanj vstopali rudarji v prejšnjem stoletju – oblekli se boste v rudarska oblačila, površnik, si nadeli čelado, s sabo dobili rudarsko malico in se po starem jašku iz leta 1888 spustili 160 metrov v globino. Čaka vas uro in pol dolga predstavitev, kako je potekalo delo rudarjev nekoč in kakšno je danes. Zgodbo o tem oblikujejo scene in lutke rudarjev, ki oživijo s sodobno avdiovizualno opremo. Poleg tega boste spoznali tudi mehanizacijo jamskih prostorov iz zadnjih desetletij razvoja Premogovnika Velenje, obisk pa zaključili z vožnjo s podzemno železnico. Na koncu si boste ogledali še belo in črno garderobo z zbirko razvoja premogovništva in rudarsko stanovanje iz leta 1930.