Nana Irgolič se je s konceptom trajnosti srečala med študijem likovne pedagogike. »Zanimal me je trajnostni način življenja in začela sem ga vključevati v vse svoje aktivnosti, tudi v umetnost. Poleg tega sem začela raziskovati, kaj se na tem področju dogaja v mojem domačem okolju.«

Tam je naletela na Zavod Rastišče, ki ga je ustanovila Nika Škof. Že v istem hipu je postala prostovoljka v zavodu, leto kasneje, 2020, ko se je ustanoviteljica Nika odločila, da jo bolj zanimajo druge reči, pa je prevzela tudi vodenje zavoda.

»Bistvo našega delovanja je seveda ostalo isto - širjenje trajnostne miselnosti po Pomurju, v domačem okolju, na šolah, v lokalni skupnosti. Naša ciljna publika so predvsem otroci in mladina, pa tudi starejši, druge organizacije, podjetja,« pojasnjuje Nana Irgolič.

Brezplačna izmenjava s stilom

V lokalnem okolju Zavod Rastišče najbolj poznajo po izmenjevalnicah, ki jih zdaj že skoraj mesečno izvajajo v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona. »Začeli smo z izmenjevalnico oblačil, sedaj pa organiziramo tudi dogodke z drugimi stvarmi, izmenjujemo igrače, šolske potrebščine, nakit, tudi hrano ali pridelke, ozimnico … Skušamo imeti v mislih, kaj se v določenem obdobju leta dogaja in kaj bi ljudje lahko potrebovali.«

Odziv na izmenjevalnice je velikanski. »Ideja se je prijela in ljudje so se navadili; zmeraj sprašujejo, kdaj bo naslednja. Zaradi dobrega odziva ves čas razmišljamo tudi o izboljšavah; povezujemo se z drugimi organizacijami in podjetji, razmišljamo, kako bi lahko dosegli še več ljudi. Imamo ogromno stalnih obiskovalcev, kar nas zelo veseli, želimo pa si doseči tudi tiste, ki še niso slišali za nas in ki stvari res potrebujejo,« pravi Nana Irgolič.

»Čeprav Slovenija v svojem odnosu do rabljenih oblačil in drugih reči še ni tam, kjer so mogoče večja evropska mesta, se mi zdi, da je veliko ljudi posvojilo ta trend. Sama sicer nisem navdušenka za trende, haha, ampak ta se mi zdi čisto super! V našem zavodu ljudi spodbujamo, naj razmišljajo, kakšen kos oblačila sploh dajo nase, na svojo kožo. Pogosto so starejša oblačila narejena iz veliko boljših, trpežnih in zdravih materialov, zato z nošenjem takšnih kosov koristimo predvsem sebi.«

Ob tem Nana Irgolič dodaja, da so mnogi na začetku mislili, da bodo v izmenjevalnicah našli samo »predpotopna oblačila naših babic«, recimo predpasnike ali stare plašče, sčasoma pa so spoznali, da gre za raznoliko in pisano ponudbo sodobnih, zgolj malo ponošenih oblačil. »Tudi na izmenjevalnicah ima vsak svoj stil! Jaz bom iskala vintage, nekdo bolj vzorčasta oblačila, nekdo bolj klasična … Fino je, da posodobiš omaro na trajnostni način, pa še brezplačno je, kar v teh časih sploh ni nepomembno!«

Gornja Radgona brez odpadkov

Poleg izmenjevalnic v Zavodu Rastišče redno izvajajo številna predavanja ali ustvarjalne delavnice na temo trajnosti. »Radi in pogosto se vključujemo v različne projekte; eden takih je bil Re-cikel, kjer smo zbrali in popravili stara kolesa, ki so zdaj na voljo za izposojo v informacijskem centru v Gornji Radgoni,« pojasnjuje Nana Irgolič.

»Trenutno izvajamo projekt Gornja Radgona brez odpadkov, ki ga financira ACF Slovenija. Prek ustvarjalnih delavnic šolske otroke izobražujemo o trajnostnih pristopih in jih spodbujamo, naj te prakse vzdržujejo, negujejo in predajajo naprej. Obenem v lokalni skupnosti izpostavljamo zelene zgodbe, ki se dogajajo v Gornji Radgoni in okolici, ter prek dogodkov in novic širimo zavest o tem, kaj se že dogaja in kaj bi še lahko naredili.«

»V osnovni šoli smo vzpostavili krožek Eko predstavniki in res smo ponosni na pristen odnos, ki ga gradimo z otroki, ki jih te teme dejansko zanimajo. Zelo so motivirani in zagnani, neverjetne ideje imajo. Včasih pomislim: joj, zdaj so šele četrti razred, kako šele bo, ko bodo deveti - takrat bo ta miselnost res v njih! Sami so recimo izpostavili problem zavržene hrane na šoli in zdaj skupaj iščemo rešitve. Zadnjič smo nagovorili učitelje na njihovi konferenci in govorili so samo otroci. Po dogodku mi je ena učiteljica rekla, a veste, ta punčka pri pouku sploh ne govori, tukaj pa je predavala nam, učiteljem! Takšne stvari nas ženejo naprej. Otrokom vlivamo samozavest, da lahko nagovorijo odrasle in s tem pripomorejo, da bodo razmislili o svojih dejanjih in naredili, da bo prihodnost boljša za vse.«

»Rastišče je skupnost, kjer se zbiramo podobnomisleči ljudje, prijatelji, je naša skupna točka in podporna skupina. Učimo se drug od drugega, širimo znanje in skušamo širiti dobro. Res se mi zdi, da smo s svojim delovanjem zgradili bolj prijetno okolje tudi za nas osebno. Ko se počutiš koristnega, zrasteš kot človek,« poudarja Nana Irgolič.

Zavod Rastišče Pozor, pozor! Bi radi prevetrili svoje omare, v isti sapi pa naredili še kaj dobrega za druge ljudi in planet Zemlja? Čas je za izmenjevalnico oblačil! Zgodila se bo ta četrtek, 18. maja, med 16. in 18. uro v Mladinskem centru Gornja Radgona. Deluje preprosto: prinesite kos ali dva sezonskih oblačil, ki jih ne potrebujete ali ne nosite več (oblačila naj bodo čista!), jih odložite pri vhodu, kjer vas bodo čakale prijazne prostovoljke, potem pa se podajte na lov za kosi oblačil, ki so jih prinesli drugi in ki čakajo na to, da polepšajo vašo garderobo in vsakdan. Izbira je barvita in raznovrstna, pisana, klasična, enobarvna, športna, vintage ali po zadnji modi. Prepričani ste lahko, da boste takšna nova oblačila nosili z veseljem in zavedanjem, da ste naredili nekaj dobrega zase in za druge ter da s tem, ko ste oblačilo prinesli k sebi domov, niste ustvarili novega odpadka, pač pa podaljšali življenje kosu obleke, ki bi sicer pristal kdove kje. Preprosto, trajnostno, pa še nič ne stane! Več o izmenjevalnicah in drugih akcijah Zavoda Rastišče najdete na www.facebook.com/RastiscePoligon/. Naj se zelene ideje razrastejo povsod!