Boston na odločilni tekmi za konferenčni finale zrežiral kolaps Philadelphie

Košarkarji Boston Celtics so pred domačimi navijači v dvorani TD Garden dobili sedmo tekmo dvoboja končnice lige NBA proti Philadelphia 76ers s 112:88 in se s 4:3 v zmagah uvrstili v finale vzhodne konference. V polfinalu prvenstva NBA jih že čaka Miami Heat, ki je bil v boju na štiri zmage s 4:2 boljši od New York Knicks.