Za motociklista ni hujšega, kot če dirko konča v pesku. Prav to se je na dirkališču Le Mans primerilo svetovnemu prvaku Francescu Bagnaii (Ducati), potem ko ga je med poskusom prehitevanja zbil Maverick Vinales (Aprilia). Sreča v nesreči za Italijana je dejstvo, da še vedno ostaja na vrhu skupnega seštevka, a se je prednost pred najbližjim zasledovalcem stopila na vsega eno točko. Njegov rojak Marco Bezzecchi ima tako po zmagi v razredu motoGP na VN Francije že na naslednji dirki 11. junija v Mugellu priložnost, da prevzeme vodstvo.

Tokratna dirka je bila 1000. po vrsti za točke svetovnega prvenstva, navijači pa so imeli kaj videti. Že v uvodu sta se v dveh krogih zgodila dva padca, ki pa nista terjala hujših poškodb. Najprej je Vinales v boju z Bagnaio prepozno zaviral, izgubil nadzor nad motorjem in nato zapeljal v tekmeca, oba pa sta se znašla na tleh. Sprva je jezni svetovni prvak celo skočil proti Špancu in kazalo je, da bo sledil še boksarski vložek, a sta se nato vročekrvneža le pomirila. Le krog zatem sta družno zapeljala s steze še Luca Marini (Ducati) in Alex Marquez (Ducati). Napako je naredil Italijan in pri tem zbil Španca, mlajši Marquez je imel pri tem tudi nekaj sreče, saj se je komajda izognil vrtečemu se motociklu na stezi in pravočasno odskočil. V ospredju je nekaj časa vodil Marc Marquez, ki je po poškodbi na prvi dirki sezone na Portugalskem zdaj znova nared. V kvalifikacijah se je izkazal z drugim mestom, na sobotni sprinterski dirki je bil peti. Tudi na glavni dirki se je zdelo, da bo uvrščen visoko, a ni prišel do cilja, potem ko je naredil napako pri zaviranju in zdrsnil s steze. S tem je tretje mesto podaril Francozu Johannu Zarcoju, tako da so na prvih treh mestih končali dirkači poltovarniških Ducatijevih ekip.

»Fantastično. Dirka je bila zelo dobra, zame je bilo precej lažje kot dan prej. Imel sem svoj ritem in mi ni bilo težko ostati na vrhu, ko sem prišel do prvega mesta. Najlepša hvala moji ekipi,« se je smejalo zmagovalcu Marcu Bezzecchiju. Dobre volje je bil po uvrstitvi na stopničke tudi Jorge Martin, ki je dejal: »Dirka je bila težka. Na startu nisem bil najboljši, toda potem sem se vračal v ospredje. Bilo je veliko dobrih bojev, še posebej z Marcom je bilo zanimivo. Vesel sem drugega mesta, to so prve stopničke v sezoni.«

*** Fantastično. Dirka je bila zelo dobra, zame je bilo precej lažje kot dan prej. Imel sem svoj ritem in ni mi bilo težko ostati na vrhu, ko sem prišel do prvega mesta. Najlepša hvala moji ekipi. Marco Bezzecchi