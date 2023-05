Hrvati za svoje predstavnike držijo pesti, med njihovimi podporniki pa se najdejo tudi takšni, od katerih javnega izražanja podpore reškim rockerjem, ki s svojimi kontroverznimi nastopi radi presenečajo publiko, ne bi pričakovali. Med njimi so bili na primer letalska družba Ryanair, kjer so zapisali, da so bili hrvaški glasbeniki v polfinalu Eurosonga videti kot njihovi stevardi na fantovščini, potem papiga, ki na družbenih omrežjih s svojo lastnico veselo prepeva mama ŠČ, oglasila se je tudi reška profesorica Tamara Šoić, ki je na svojem profilu na facebooku objavila potek pogovora z maturanti o pesmi, ki se je začel, ko je eden od učencev dejal, da noče, da ga zasedba Let 3 zastopa v Evropi, ker nosijo ženske obleke.

Veliko zapisov v medijih je bilo posvečenih tudi težavam pevca Zorana Prodanovića - Prlje z glasom, tako da mu je nasvete dajala celo pevska kolegica Josipa Lisac, pa tudi fotografijam otrok s črno črto čez oči, ki so jih na majicah med svojim nastopom nosili člani zasedbe. Skrivnost je rešila kostumografinja Lana Letović Peršin, ki je povedala, da gre za otroške fotografije članov zasedbe, ozadja belih spodnjic, ki so spremljale majice oziroma so jih nosili lettrijevci, pa ni razkrila.