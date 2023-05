Uvodna tekma za svetovni pokal v Jarunu na Savi bo tudi zadnja pred evropskim prvenstvom, ki bo od 24. do 28. maja na Bledu. Štirim čolnom iz A reprezentance se bo pridružil tudi sin nekdanjega dobitnika bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Barceloni Denisa Žveglja, Isak. Mladi, 22-letni Blejec si je svoj debi v svetovnem pokalu prislužil z dobrimi nastopi na nedavni prvomajski regati na blejskem jezeru.

»Menim, da je treba odpirati vrata v reprezentanco, zato si Isak po dobrem nastopu na prvomajski regati zasluži, da bo dobil priložnost. Konkurenca med skifisti bo zelo močna, saj je prijavljen svetovni prvak Nemec Oliver Zeidler, med prijavljenimi pa so tudi domačin Damir Martin in Danec Sverri Nielsen, ki sta bila na olimpijskih igrah v Tokiu v A finalu ter Bolgar Kristian Vasiljev, lani tretji na evropskem prvenstvu. Nekaj najboljših sicer še manjka, zato pa imajo tudi nekatere druge države po dva čolna, kar bo dober pokazatelj trenutne pripravljenosti tako za Isaka kot predvsem za Filipa-Mateja,« je pred odhodom v Zagreb dejal Jan Ilar, selektor slovenske veslaške reprezentance, ki največ pričakuje od najbolj izkušenega veslača Hrvata, dobitnika bronaste kolajne z lanskega SP na Češkem

»Za vse posadke velja, da bo glavni cilj uvrstitev v A finale, če se bo le dalo, v boj za prva tri mesta pa bi se lahko podal Hrvat, ki bo imel največja tekmeca v Švicarju Andriji Struzini, ki je bil lani na EP drugi in azijskemu prvaku Hin Chun Chiuju iz Hongkonga. V Zagreb bomo odšli s polnega treninga na Bledu, tako da veslači in Kostanjškova še niso v vrhunski formi, kajti do EP so še trije tedni,« je še dodal Ilar.

Razveseljivo je, da je tudi zdravstveno stanje mariborskega dvojca Čas in Krebs dobro, tako da že nekaj časa nemoteno trenirata in bosta v Zagrebu skušala priti do A finala. Sicer pa bo tekma v Zagrebu prva od treh letošnjih za svetovni pokal. Na drugi v Vareseju (od 16. do 18. junija) ne bo slovenskih posadk, zato pa bodo vsi čolni nastopili v Luzernu (od 7. do 9. julija). Prvi cilj slovenske reprezentance je septembrsko SP v Beogradu, kjer se bodo delile prve vozovnice za nastop na OI v Parizu.