Okoli 119.000 učencev in dijakov z vzhodnega dela Slovenije bo danes še zadnjič pred prvomajskimi prazniki sedlo v šolske klopi, nato se bodo odpravili na težko pričakovane počitnice.

Ker so se zimske počitnice letos zaradi nordijskega svetovnega prvenstva v Planici začele nekoliko prej kot ponavadi in je bil med temi v 2. terminu državni praznik, Prešernov dan, imajo šolarji iz osrednjega in zahodnega dela države prost dan tudi danes.

V Ljubljani Mladi zmaji ponovno vabijo na prvomajsko avanturo. Tokratno kakovostno počitniško druženje bo v znamenju krepitve digitalnih in športnih veščin. Mladi bodo s pomočjo App Inventorja raziskovali svet programiranja, razvijali svoje digitalne spretnosti in spoznavali so-vrstnike s podobnimi interesi. V Klubu 300 pa se bodo preizkusili v kegljanju, športu, kjer je pomemben dober fokus, zlasti pa ekipni duh - po principu vsi za enega, eden za vse.

V Živalskem vrtu Ljubljana si lahko mladi obiskovalci do vključno nedelje med drugim ogledajo hranjenje živali ob prisotnosti oskrbnika.

Več kot 269.000 učencev in dijakov bo po prvomajskih počitnicah, ki so sicer zadnje do poletja, v šolske klopi znova sedlo 3. maja. Že naslednji dan pa maturante čaka prva izpitna pola - esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. Prav tako se za šestošolce in devetošolce začenjajo nacionalna preverjanja znanja.