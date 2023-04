Dostavljalci hrane ustanovili sindikat

Pod okriljem sindikata Mladi plus je bil včeraj ustanovljen sindikat dostavljalcev hrane na platformah Wolt in Glovo. Sindikat si bo prizadeval za socialni dialog, ki naj bi dostavljalcem omogočil boljše pogoje dela in privedel tudi do podpisa kolektivne pogodbe. Na Woltu odgovarjajo, da so pripravljeni komunicirati z vsemi stranmi, a da so dostavljalci na splošno zadovoljni s pogoji dela.