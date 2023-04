Po navedbah gozdnih čuvajev so medvedko s pomočjo cevne pasti ujeli okoli 23. ure v dolini blizu Val di Sole. S samico naj bi bili tudi trije mladiči, stari približno dve leti. Med lovom sta se dva od treh ujela v past, vendar so ju kmalu izpustili.

Mladiči so sicer že popolnoma samostojni, zato so jih tudi ločili od medvedke, je pojasnil Raffaele de Col, ki je odgovoren za civilno zaščito v regiji. Medvedko so nato odpeljali v center za oskrbo živali Casteller, kjer so jo namestili v ogrado z električno ograjo. Tam je sicer že nameščen medved M49, ki je v preteklosti tudi povzročal težave.

Zdaj, ko so ujeli medvedko, bo na območju več miru in varnosti, je danes na novinarski konferenci dejal predsednik dežele Trentinsko-Zgornje Poadižje Maurizio Fugatti. Vseeno pa je opozoril, da nevarnost medvedov še ni popolnoma odpravljena in naznanil, da je v teku lov na še dva nevarna medveda, in sicer MJ5 in M62, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medvedka JJ4 je v začetku meseca v tej italijanski deželi pokončala 26-letnega tekača. Gre za žival, ki je junija lani na območju gore Peller že napadla očeta in sina. 17-letna medvedka je sicer potomka dveh slovenskih medvedov, ki so ju na Trentinsko pripeljali iz Slovenije leta 2000 in 2001 v okviru projekta EU Life Ursus.

Deželne oblasti so odobrile odstrel medvedke, a je deželno upravno sodišče v Trentu prejšnji teden ugodilo pritožbi združenj za zaščito živali ter uveljavitev odloka o odstrelu začasno ustavilo do 11. maja. Nato bo potekalo zaslišanje pred sodiščem, ki bo odločilo o usodi medvedke.

Sodišče je prejšnji teden odredilo, da morajo medvedko, če jo bodo ujeli, zapreti, dokler pristojna okoljska agencija Ispra ne bo pridobila uradnega mnenja o potrebi po njenem odstrelu ali možnosti morebitne premestitve v druge dele Italije. Mnenje mora izdati v petih dneh po tem, ko jo ujamejo, odstrel pa bodo lahko izvedli samo, če bo dokazano, da je nevarna.

To je že drugič, da je sodišče zavrnilo odstrel medvedke. Razveljavilo je namreč že ustrezen odlok, ki so ga lokalne oblasti sprejele, potem ko je na gori Peller leta 2020 napadla očeta in sina.