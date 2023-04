#ntervju Nik Erik Neubauer, fotograf in vizualni umetnik: Skozi detajle v ironijo mest in sveta

Nizozemski GUP Magazine je ena vodilnih publikacij v Evropi in tudi širše na temo sodobne in konceptualne fotografije ter fotoknjig. Na izboru Fresh Eyes pred dvema letoma so slovenskega fotografa in vizualnega umetnika Nika Erika Neubauerja, ki med drugim fotografira tudi za naš medij Dnevnik, uvrstili med najperspektivnejše evropske fotografe. Istega leta je bil Neubauer nominiran za nagrado Oskarja Barnacka.