Včeraj popoldan se je v bližini mesta Bad Langensalza v osrednji Nemčiji pripetila huda prometna nesreča, v kateri so trčila tri vozila – BMW, Volkswagen in Mercedes. Umrlo je sedem oseb, tri so poškodovane, ena od njih je v smrtni nevarnosti.

Polizei: Sieben Tote nach schwerem Unfall in Thüringen https://t.co/0ZTDQ0fRsxpic.twitter.com/tkLkt0PDqN — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) April 1, 2023

Zgoreli do smrti

Po prvih podatkih je eden od avtov pri visoki hitrosti zapeljal na nasprotni vozni pas, z vso silo trčil v nasproti vozeče vozilo, nato pa še v drugega. Po pisanju nemškega Bilda je dva od avtov odbilo v varnostno ograjo, v njiju je izbruhnil požar. Potniki so bili ujeti v avtih, umrli so v plamenih. Njihova zoglenela trupla so izvlekli šele, ko so gasilci pogasili avtomobila. V tretjem avtu, od katerega je ostala le zverižena pločevina, je umrla še ena oseba.

Zakaj točno je do nesreče prišlo, bo pokazala preiskava, ocenjujejo pa, da je vsaj eden od voznikov vozil veliko prehitro, saj je bilo trčenje izredno silovito. Identiteta pokojnih še ni znana, po poročanju Bilda pa naj bi bilo v avtih več mladih. Lokalnim prebivalcem so oblasti svetovale, naj zaradi močnega dima zaprejo vsa okna in vrata.

Življenja ugasnila v nekaj sekundah

Predsednik nemške zvezne dežele Turingije Bodo Ramelow je na Twitterju napisal: »Toliko življenj je ugasnilo v samo nekaj sekundah. Moje iskreno sožalje sorodnikom.« Prav tako je sožalje izrekel notranji minister Georg Maier ter se zahvalil gasilcem, reševalcem in ostalim, ki so sodelovali pri reševanju in dodal, da se zaveda, da so vsi globoko pretreseni in da jih bodo te grozljive podobe spremljale še dolgo časa.