Tri stranke bodo tekmovale za zmago in s tem za možnost za oblikovanje vlade, ki mora imeti v 200-članskem parlamentu najmanj 101 poslanca. Javnomnenjske ankete vsaki od njih napovedujejo okoli 19-odsotno podporo, ostalim pa veliko manjšo, še največjo vladni Sredinski stranki, ki naj bi jo podprlo okoli 10 odstotkov volivcev. Novo vlado bi lahko vodil katerikoli od omenjenih, pri tem da ima Purra še najmanj možnosti za oblikovanje koalicije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ponovitev sedanje vladne koalicije petih strank pod vodstvom socialdemokratov, ki ima 117 sedežev v parlamentu, in v kateri so tudi Zeleni, Levo zavezništvo in Švedska ljudska stranka, je malo verjetna. Sanna Marin, ki po odstopu svojega predhodnika vodi vlado in levosredinsko SDP od decembra 2019, je bila ob nastopu s 34 leti najmlajša premierka na svetu. Doma in v tujini je priljubljena, njeno vladanje pa sta zaznamovali pandemija covida-19 in vojna v Ukrajini, zaradi katere je vlada zaprosila za članstvo v Natu. To se po ratifikaciji vstopa v vseh članicah zavezništva državi obeta v kratkem.

Volilno pravico ima približno 4,5 milijona Fincev. Predčasno je glasovalo rekordnih 40 odstotkov oziroma 1,7 milijona volivcev. Na zadnjih volitvah leta 2019 jih je predčasno glasovalo 36,6 odstotka, skupno pa 72,1. Volišča bodo danes odprta od 8. do 19. ure po srednjeevropskem času, prve izide na podlagi predčasnega glasovanja pa bodo objavili kmalu po zaprtju volišč.

Preberite še: Trojica se spogleduje z volilno zmago