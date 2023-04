Jason, ki je star 83 let in je poročen z Gill Hinchliffe, s katero ima 22-letno hčer Sophie Mae, je za britanski časnik Mirror dejal, da ga je novica o še enem otroku močno presenetila. »Milo rečeno, bil sem presenečen,« je povedal in dodal, da z Abi oba poskušata nadoknaditi zamujeni čas in se družita, kadar je le mogoče. Abi je bila rojena leta 1970, po kratkem razmerju njene mame in Jasona, za slavnega očeta pa je tudi sama izvedela nedavno. Po besedah Jasona sta jo njegova žena in mlajša hči sprejeli z odprtimi rokami, skupaj pa so preživeli tudi praznike.

Jason, ki se je rodil kot David White 2. februarja 1940, je po izobrazbi električar, z igranjem pa se je začel ukvarjati v 60. letih prejšnjega stoletja. Veliki preboj je doživel s serijo Samo bedaki in konji, veliko anekdot s snemanja te komedije, od katere doma še vedno hrani znamenite Del Boyeve puloverje, pa je opisal v svoji avtobiografiji, v kateri je delil tudi trenutke, kot je prvo srečanje s soigralcema Nicholasom Lyndhurstom, ki je upodobil Rodneyja, in Leonnardom Pearceom, ki je igral dedka.