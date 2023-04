Države članice Nata in njihove zaveznice kot po tekočem traku sledijo ameriškim smernicam ter svojim javnim uslužbencem odsvetujejo oziroma prepovedujejo uporabo kitajskega družbenega omrežja tiktok. Kot razlog navajajo skrbi zaradi odtekanja podatkov v državo, ki ni njihova zaveznica. Francija je z vidika varovanja občutljivih podatkov medtem sprejela še najbolj resen pristop in prepovedala vse rekreativne aplikacije. Tiktok še zdaleč ni edina aplikacija, ki zbira in kopiči naše podatke.

Med bolj rizične prakse uporabe aplikacij na mobilnikih strokovnjaki uvrščajo brskanje po spletu z brskalniki, ki so vgrajeni v same aplikacije. Tak način brskanja je za snovalce aplikacij zanimiv, ker jim omogoča vpogled v našo dejavnost tudi izven družbenega omrežja. Lahko vidijo, kaj na straneh gledamo, koliko časa se tam zadržimo, kaj klikamo in potencialno tudi, kaj na strani vpisujemo. Obstajajo tudi scenariji, ko bi lahko z uporabo vgrajenega brskalnika izdali številke in kode PIN svojih plačilnih ali kreditnih kartic. Ogrožena so tudi gesla za dostop do uporabniških računov.

Da bi to nevarnost zmanjšali, smo pripravili navodila za izklop brskalnikov v aplikacijah družbenih omrežij facebook in twitter na androidu. Pri tiktoku in instagramu smo se morali zadovoljiti z obvodom. Po izklopu vgrajenih brskalnikov lahko uporabnik vseeno obiskuje povezave neposredno iz aplikacij, a po obiskanih straneh brska s svojim izbranim, idealno bolj varnim brskalnikom. Priprava navodil je bila zelo zahtevna. To priča tudi o tem, kako podjetja cenijo možnost sledenja našim aktivnostim. Vsaka aplikacija ima drugačno pot do iskane nastavitve in jo tudi redno spreminja. Navodila so pripravljena za verzije aplikacij, ki so bile aktivne 31. marca 2023. Če imate starejše, se pot morda razlikuje. Zaradi zahtevnosti smo za pomoč pripravili tudi slike. Sledite jim od leve proti desni in opazujte, kam pri vsakem koraku kaže rdeča puščica.

Facebook

Facebook je nekoč imel dokaj kratko pot do izklopa vgrajenega brskalnika, a so jo očitno v zadnjih različicah posodobili. Po novem zahteva šest korakov. 1. Ko odprete aplikacijo facebook, v desnem zgornjem kotu poiščite ikono treh vodoravnih črtic ali ikono vaše profilne fotografije s tremi črticami ter kliknite nanjo. 2. Podrsajte po zaslonu do dna in kliknite na vrstico »Nastavitve in zasebnost«. 3. Odprle se vam bodo nove vrstice. Kliknite na »Nastavitve«. 4. Na levi strani zaslona poiščite razdelek »Profil« in kliknite na »Nastavitve profila«. 5. Na novi strani podrsajte nižje in poiščite vrstico »Predstavnostna vsebina in stiki« ter kliknite na napis ob ikoni zobčastega koleščka. 6. Poiščite vrstico »Zunanje odpiranje povezav« in kliknite na drsni gumb. Če se gumb obarva modro, se vam bodo povezave odslej odpirale v vašem izbranem brskalniku.

Twitter

Twitter nima nič lažje poti do iskane nastavitve, je pa pri tem še nekoliko bolj izmuzljiv, saj jo je iz nekega razloga skril med nastavitve dostopnosti in zaslona. Tudi tu imamo opraviti s šestimi koraki. 1. Ko odprete aplikacijo twitter, v zgornjem levem kotu kliknite na ikono vaše profilne fotografije. 2. Čisto pri dnu okna kliknite na napis »Settings & Support«. 3. Nato na napis »Settings & Privacy«. 4. Po potrebi podrsajte navzdol in kliknite na vrstico »Accessibility, display and languages«. 5. Nato kliknite na »Display«. 6. Pod vrstico »Web browser« kliknite na drsni gumb ob napisu »Use in-app browser«. Ko se gumb obarva sivo, boste povezave s twitterja odpirali v vašem izbranem brskalniku.

Tiktok

Čeprav se med pogostejšimi očitki tiktoku omenja brskanje po vgrajenem brskalniku, samo omrežje niti ni zgrajeno za objavljanje povezav. Obstajata pravzaprav zgolj dva načina za njihovo objavo. Poslovni računi z vsaj tisoč sledilci lahko povezave vnesejo v svoj opis oziroma »bio«. Poslovni računi z vsaj 10.000 sledilci pa lahko povezave dodajajo tudi v objave. Čeprav je povezav manj, je izklop vgrajenega brskalnika težji. Menija, ki bi vgrajeni brskalnik trajno izklopil, pravzaprav niti nismo našli. Našli smo zgolj obvod. 1. Ko kliknete na povezavo v tiktoku, vas aplikacija samodejno vrže v vgrajeni brskalnik. 2. V zgornjem desnem kotu vgrajenega brskalnika poiščite ikono treh vodoravnih pik in jo kliknite. 3. Odprl se vam bo nov zavihek. Poiščite napis »Open in browser« in ga kliknite. Pot je hitrejša, a jo je treba ponoviti vsakič, ko odprete povezavo v tiktoku.

Instagram

Instagram je glede povezav zgrajen podobno kot tiktok, a manj restriktiven pri tem, kdo jih lahko objavlja. Na instagramu lahko vsak povezavo vstavi v svoj opis in v »story« videoobjave. Tudi v instagramu se nam ni uspelo dokopati do možnosti za trajni izklop vgrajenega brskalnika. Zopet je na voljo zgolj začasna rešitev. 1. Ko kliknete na povezavo, vam jo vsakič odpre v vgrajenem brskalniku. 2. V desnem zgornjem kotu poiščite ikono treh navpičnih pik in jo kliknite. 3. Na novem zavihku kliknite na »Odpri v aplikaciji …«. Kjer smo v 3. koraku zapisali tri pike, se na vaši napravi nahaja ime vašega izbranega brskalnika.